Grünes Licht für Porzelliner Lauf in Kahla

Kahla. „Unser Porzelliner Lauf findet statt.“ In der Stimme von Uwe Schöneck hörte man am späten Mittwochabend eine gewisse Erleichterung heraus. Das Corona-Virus bestimmt nicht nur den großen Fußballsport, sondern auch die zahlenmäßig nicht zu unterschätzende Laufbewegung. „Wir haben für unseren Lauf ein Konzept erarbeitet, dass vom Gesundheitsamt hoffentlich bestätigt wird“, sagte Schöneck über die 49. Auflage, die am 25. Oktober über die Bühne gehen soll.