Guter Rückrunden-Start von Germania Wüstheuterode wird jäh unterbrochen

Es war ein extremer Verlauf der bisherigen Saison des eichsfeldischen Fußball-Landesklässlers SV Germania Wüstheuterode. In den ersten sieben Begegnungen sammelte die Germania elf Punkte. Dabei blieb es bis zur Winterpause, denn es folgten sechs Niederlagen am Stück. „Dabei spiegelten diese Ergebnisse nicht die wirklichen Leistungen meiner Mannschaft wieder. Wir haben uns oft unter Wert verkauft“, resümierte Spielertrainer Andre Thüne die Hinserie.

Derzeit steht die Thüne-Truppe nach 15 Partien auf dem zehnten Platz. Fünf Spiele wurden gewonnen, achtmal wurde bei zwei Unentschieden verloren. Das sind 17 Zähler bei 25:36 Toren. „Mit den beiden Siegen im März haben wir uns wieder aus der Problemzone geschossen und stehen dort, wo wir uns auch sehen. Wir waren gut drauf“, blickt Thüne wehmütig auf die aktuelle Corona-bedingte Spielpause.

Sowohl zu Hause mit drei Siegen, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen als auch auswärts mit zwei Siegen und sechs Niederlagen bewegt man sich im unteren Mittelfeld. Die sieben Heimspielen besuchten insgesamt 718 Zuschauer. Die meisten mit 173 kamen gleich zum Saisonstart beim 3:3 gegen Neuling Motor Gispersleben.

Der Spielercoach setzte in den 15 Partien 22 Akteure ein. Dabei waren Daniel Thoen und Steffen Thunert in allen Matches dabei. In punkto „Fair Play“ steht in der Statistik je eine Gelb-Rote Karte (Steffen Thunert im bisher letzten Spiel gegen den SV Bielen) und eine Rote Karte (Dominik Frommer) sowie 37 Gelbe Kartons. Die 25 erzielten Treffer verteilen sich auf neun Akteure: Markus Wenzel und Martin Gastrock-Mey mit je sechs Toren, hinzu kamen Treffer von Jens Pingel, Ricardo Fromm, Andre Herburg, Thunert und Thüne (alle 2), Connor Flieger, Pascal Schlanstedt (beide 1) und ein Eigentor.

Der höchste Saisonsieg wurde beim 5:2 in Bielen eingefahren, die höchste Niederlage musste man beim 0:5 beim Tabellenzweiten SV Altengottern hinnehmen. „Unsere Highlights der Saison sind die Derbys zu Hause gegen Leinefelde und Siemerode, doch die sollten im Frühjahr stattfinden“, hofft der 44-jährige Spielercoach noch auf eine Fortführung der aktuellen Saison.