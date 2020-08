Sondershäuser Fußball-Verbandsligist freut sich auf den Start der Saison am kommenden Wochenende.

Fußball-Verbandsligist Eintracht Sondershausen hat in seinem finalen Vorbereitungsspiel gegen einen jungen und starken Gegner eine Auswärtsniederlage kassiert. Gegen die U 19 von Rot-Weiß Erfurt, die in der Regionalliga spielt, stand es am Ende aus Sicht der Sondershäuser 2:5 (0:1).