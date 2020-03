GVC-Herren holen vier Punkte

Vier von sechs möglichen Punkten holten die Thüringenliga-Volleyballer des Geraer VC am letzten Wochenende. Durch den 3:1-Erfolg gegen Schlusslicht VC Jena 08 und die 2:3-Niederlage gegen den Tabellenzweiten Schmalkalder VV schob sich der Sechser von Ex-Nationalspielerin Sylvia Roll auf den sechsten Platz unter zehn Mannschaften nach vorn.

Gegen den Aufsteiger aus Jena hatte der Gastgeber schon im Auswärtsspiel beim knappen Tiebreak-Erfolg große Probleme. Man war also gewarnt. Nach einem starken Beginn, der im mit 25:16 gewonnenen ersten Satz mündete, verloren die GVC-Herren etwas den Spielfaden. Die Eigenfehlerquote steig rapide. Die Saalestädter erreichten Gleichwertigleit und schafften prompt den Satzausgleich (24:26). Die Hausherren rappelten sich auf und mussten kämpferisch alles geben, um Jena auf Distanz zu halten. Das 27:25 im dritten Durchgang verlieh neues Selbstvertrauen. Angesichts einer 16:12-Führung in Satz vier schien der erste Tageserfolg nahe.

Doch die Gäste gaben sich nicht auf. Beim 18:19 war wieder alles offen, bis Routinier Hannes Kärner am Netz zweimal die Übersicht behielt und beim 21:19 wieder ein kleines Polster geschaffen war, das der GVC nicht mehr hergab. Nach dem 25:22 jubelten die Geraer und wollten anschließend gegen Schmalkalden gleich nachlegen. Man bot den Südthüringern, die bis dato elf von 14 Saisonspielen für sich entschieden hatten, auch Paroli, gab allerdings die ersten beiden Sätze knapp mit 22:25 und 23:25 ab.

Im dritten Abschnitt steigerte sich der GVC insbesondere in Annahme und Angriff. Der 25:18-Erfolg ließ den Gastgeber weitere Kräfte mobilisieren. Nach dem 25:20 im vierten Satz musste der Tiebreak entscheiden, in dem Schmalkalden in der Schlussphase Glück und Können vereinte, so dass die Geraer nach dem 12:15 die Spielfläche als knapper Verlierer verließen. Weiter geht es für den Roll-Sechser bereits am kommenden Sonnabend beim punktgleichen Tabellennachbarn 1. VSV Jena 90 II.

Die Geraer Damen gastierten am Sonnabend beim Tabellenvorletzten VC Altenburg und landeten einen wichtigen 3:1 (25:16, 25:14, 21:25, 25:23)-Erfolg, mit dem sich der Sechser von Trainer Björn Petersen auf Platz sechs nach vorn schob. Die Altenburgerinnen, die auch das zweite Spiel gegen den 1. VSV Jena 90 II mit 0:3 verloren, müssen als Vorletzter weiterhin um den Klassenerhalt bangen.