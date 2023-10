Hajrulla beim FC Rot-Weiß wieder im Lauftraining

Erfurt. Der Stürmer des Regionalligisten FC Rot-Weiß Erfurt trainiert individuell. Er hat sich ein Ziel ausgegeben, wann er wieder auf dem Fußballplatz stehen will.

Gute Nachrichten beim FC Rot-Weiß: Torjäger Romario Hajrulla hat das individuelle Training mit lockeren Lauf- und Balleinheiten aufgenommen und gibt sich optimistisch, im November wieder auf dem Feld zurück zu sein: „Ich muss aber weiter Geduld haben“, sagt der 24-Jährige. Er hatte vor knapp zwei Monaten im Spiel gegen Chemie Leipzig (4:2) nach einem üblen Foul einen Bänder- und Kapselriss im Sprunggelenk erlitten.

Auch Trainer Fabian Gerber will trotz der aktuellen Torflaute in der Liga (vier Treffer in den letzten fünf Spielen) nichts überstürzen: „Er braucht noch Zeit; muss sich auch erst wieder an die Belastung gewöhnen“, sagt er. „Doch es ist natürlich erfreulich, dass er wieder auf dem Platz und bei der Mannschaft ist.“

Auch Seidemann wieder im Training

Seit Montag trainiert auch Kay Seidemann wieder; allerdings ebenfalls nur individuell. In den vergangenen beiden Wochen hatte ihn ein grippaler Infekt außer Gefecht gesetzt. Ein Einsatz am kommenden Freitag im Heimspiel gegen Babelsberg (19 Uhr) ist jedoch unwahrscheinlich.

Unterdessen hat Caniggia Elva am Sonntag sein zweites Länderspiel mit St. Lucia gegen Guadeloupe mit 0:2 verloren.

