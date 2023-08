Halbzeit: Fallrückzieher, Freistoß-Knaller und ein Fritz-Walter-Tor

Dirk Pille ist ein Leben lang begeistert vom Tor des Monats

Als ich Radouane Chaanounes Fallrückzieher sah, war klar: Das muss einfach das Tor des Monats werden. Der Beinamputierte katapultierte sich von seinen Krücken in die Luft und verwandelte artistisch für Fortuna Düsseldorf, das Meisterteam der Amputierten-Bundesliga. Über 50 Prozent waren vergangene Woche der gleichen Meinung wie ich. Chaanounes Treffer ist ein weiteres Traumtor meiner Lieblingsserie, die seit 1971 in der Sportschau läuft.

Der „Mister Fallrückzieher“ heißt übrigens Klaus Fischer. Bei seinen Treffer gegen die Schweiz 1977 war ich mir auch sofort sicher – Tor des Monats. Später wurde Fischers „Flug“ sogar zum Tor des Jahrhunderts gewählt. Vor ein paar Jahren hatte ich das Glück den Niederbayern auf dem Sondershäuser Göldner zu treffen. Fischer trainierte dort Kinder und brachte ihnen – natürlich – auch Fallrückzieher bei. Der heute 73-Jährige, der bei Schalke 04 seine große Zeit hatte, erzielte insgesamt sechs Tore des Monats. Sein letztes davon 2003 beim Alt-Herren-Derby der Münchner Löwen gegen die Bayern. Das war allerdings dem Alter (53) angemessen „nur“ ein Seitfallzieher.

Die Wahl schaute sich die ARD bei der britischen BBC ab, die seit 1970 das Goal of the Month ermittelt. Nach der ersten Ausstrahlung gab es 60.000 Zuschriften, die im Kölner Gefängnis Klingelpütz von den Insassen ausgezählt wurden. Der erste Torschütze des Monats war der Regensburger Gerd Faltermeier, dessen 20-Meter-Freistoß im Winkel hängenblieb. Die erste Frau, der die Ehre zuteil wurde, war Bärbel Wohlleben – schon 1974.

Dirk Pille Foto: Christoph Vogel

Rekordhalter ist Lukas Podolski mit 13 (!) Gewinner-Medaillen. Der älteste Preisträger hieß Kurt Meyer. Mit 79 Jahren lupfte er 2001 für Post Recklinghausen den Ball ins Netz. Sein Treffer wurde dann sogar zum Tor des Jahres gewählt.

Aber auch Thüringer Kickern gelang der eine oder andere Geniestreich. Mit Anna Blässe schaffte es sogar eine Frau auf den Thron mit ihrem Kracher beim Wolfsburger Pokaltriumph 2020 gegen Essen.

Der erste Thüringer war allerdings ein DDR-Oberligaspieler. Jörg Burows Freistoßdreher für den FC Carl Zeiss Jena gegen Stahl Brandenburg von 1986 sorgte für diplomatische Aufregung. Burow durfte trotz Antrags auf eine Westreise nach Köln die Medaille damals nicht entgegennehmen und erhielt sie erst nach dem Mauerfall 1989.

Gleich dreimal wurde der für Leverkusen spielende Jenaer Nationalspieler Bernd Schneider 2001 und 2007 (per Hacke) ausgezeichnet. 2009 fanden die Fans den Treffer von Florian Trinks am besten. Der Geraer machte damit in der Verlängerung den EM-Titel der U17-Elf gegen Holland klar. Im Team standen dabei Mario Götze oder André ter Stegen. Trinks beendete 2019 mit 27 seine Karriere.

2009 sorgte auch der heutige Kickboxer Orlando Smeekes beim FC Carl Zeiss für Jubel. Der Freistoß des Niederländers gegen Wehen bekam die meisten Stimmen. Ebenso wie das Traumtor von Carsten Kammlott 2015 für den FC Rot-Weiß Erfurt bei Dynamo Dresden. Der Treffer mit der Hacke über den eigenen Kopf erinnerte verdammt an Fritz Walters legendären Treffer von 1956 in Leipzig beim 5:3 von Kaiserslautern gegen Wismut Karl Marx-Stadt vor 100.000 Fans.

Der letzte Thüringer Tor-des-Monats-Schütze war der gebürtige Erfurter Christian Beck, der es 2018 wunderschön für den 1. FC Magdeburg klingeln ließ. Auch im neuen Jenaer Team steckt übrigens Potenzial. Elias Löder machte 2021 für Halberstadt ein Tor des Monats.