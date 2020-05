Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Halbzeit: Gähnende Leere oder reine Lehre?

Der Verkehr rollt vorbei. Doch Paku und Phönix lassen sich nicht stören. Genüsslich zupfen die beiden Shetland-Ponys am saftigen Gras. Die Wiese gehört jetzt ihnen; es ist ihr Reich. Doch das war nicht immer so. In den 80er-Jahren war die Grünfläche unterhalb des Weinberges ein Spielfeld; unser Spielfeld. Der Straßengraben bildete die Außenlinie; vier Trainingsjacken markierten die Torpfosten. Einer war für den Ball zuständig; ein anderer für das Zählen der Treffer. Mehr brauchte es nicht, um die Spiele beginnen zu lassen.

Fußball in seiner ursprünglichsten Form. Jeden Tag nach der Schule. Nicht selten bis zur Dämmerung. Mit den kleinen und großen Nachbarskindern. Selbst gewählten Mannschaften. Diskussionen, ob der Ball hinter der Linie war oder nicht. Lautstarken Protesten nach angeblichen Fouls. Glücklichen Siegern. Enttäuschten Verlierern. Und einer Gemeinsamkeit: Wir kamen immer wieder.

Zugegeben, es gab nicht viel anderes. Keine Tablets und keine Konsolen. Kein Netflix und kein Spotify. Keine Handys – und noch lange kein Internet. Aber wir vermissten auch nichts. Wir hatten den Fußball; er zeigte uns Grenzen auf und lehrte uns Teamgeist; er sorgte für Bestätigung und brachte uns bei, mit Misserfolgen klar zu kommen. Wir brauchten keine Applaudierer und hatten trotzdem Spaß. Weil, wir spielten ja für uns.

Der Vergleich mag in der Debatte um die Geisterspiele in der Bundesliga zwar hinken, weil es schlichtweg niemanden interessierte, wie unsere Duelle damals ausgingen. Außer uns natürlich. Und weil das Geld allenfalls eine Rolle spielte, wenn mal wieder ein neuer Ball her musste. Doch Partien ohne Zuschauer in der Kurve, ohne Logen- und VIP-Gäste, ohne das ganze Brimborium sind so etwas wie Reisen in die Vergangenheit. Die Rückkehr zu den Wurzeln; zur reinen Lehre des Fußballs. Vielleicht freut das den einen oder anderen Bundesliga-Spieler sogar. Denn ihre elementare Motivation, das wollen wir den heutigen Millionären gern unterstellen, war einst nicht das pralle Bankkonto. Sondern die Liebe zum Spiel.

Es wird so etwas wie Bolzplatz-Atmosphäre herrschen, wenn am Samstag der Wiederanpfiff ertönt. Jedes Kommando, jeder Zuruf, aber auch jede abfällige Bemerkung wird für alle vernehmbar sein. In Dresden, wo der FC Rot-Weiß Erfurt im Februar 2015 solch ein Geisterspiel erlebte, drang jeder Schiedsrichter-Pfiff selbst unterm Stadiondach tief ins Ohr. Auch die Zurechtweisungen des Unparteiischen waren nicht zu überhören. Denn abgesehen von ein paar Sicherheitskräften, Sanitätern, Balljungen und Medienvertretern herrschte gähnende Leere.

Das war komisch, weil ungewohnt. Rafael Czichos, der zwei Minuten vor Ultimo das Erfurter Siegtor zum 1:0 schoss, musste sich sogar bremsen. Wäre sein Jubelschrei bis nach draußen gedrungen, hätte dies die ohnehin aufgeheizte Stimmung unter den 300 Dynamo-Fans vor dem Stadion wohl zum Überkochen gebracht. Die Erfahrung kann jedoch noch wertvoll sein. Insofern es sein verheilter Wirbelbruch erlaubt, ist der heutige Verteidiger des 1. FC Köln gewappnet für das Saisonfinale.

Der renommierte Sportpsychologe Hans-Dieter Hermann hält Sportler ohnehin für „sehr anpassungsfähig“. Er wähnt jene Mannschaften im Vorteil, die sich vorher mental mit den neuen Bedingungen auseinandergesetzt und „die schwierige Situationen vorbesprochen, vorbereitet und geübt haben“. Trainingssimulation heißt das Zauberwort der Zukunft. Julian Nagelsmann scheint dabei besonders kreativ vorzugehen. Unlängst verriet der Leipziger Trainer, dass er sogar eine Zeichensprache mit Geheimcodes entwickelt hat, um dem Gegner in der Stille nicht zu viel zu verraten. Was eher nach einem Thriller von Dan Brown klingt, soll im Titelrennen gegen Bayern und Dortmund den entscheidenden Impuls bringen.

Bei unseren Spielen damals am Weinberg wussten wir ohne Meisterschaft, wer die Besten sind. Wir hatten auch noch nichts gehört von „Illuminati“ oder dem „Da Vinci Code“. Unser Lieblingsbuch war, wen wundert’s, „Klapperzahns Wunderelf“. Das Fußball-Märchen über den Aufstieg einer tschechischen Jungen-Truppe zur weltbesten Mannschaft ließ uns träumen; darin erkannten wir uns wieder. Auch Klapperzahns elf Söhne hatten einst auf einer Wiese angefangen. Ganz für sich allein.

Auf Behörden angewiesen: Fußball zittert Re-Start entgegen

Bundesliga kurz vor dem Neustart: Wie geht es jetzt weiter?

Corona-Liveblog: Thüringen lockert Verbote - Bußgeld bei Verletzung der Maskenpflicht