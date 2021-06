Halbzeit: Scheidung und Versöhnung

Gerald Müller erinnert sich an fünf Fußball-Europameisterschafts-Teilnahmen

Was für eine Klatsche – 2:8! Und das trotz 1:0-Führung. In der Kabine herrschte eine gewisse Ratlosigkeit, von Karriereende wurde gesprochen. Und nach Ursachen gesucht. Gemeinsam einigten wir uns darauf, dass die Vorbereitung auf das Spiel mit dem klaren Sieg der Gastgeber vielleicht doch nicht optimal war. Bis vier Uhr in der Bar in Linköping – nein, das war zu lange. 3.45 Uhr hätte vielleicht auch gereicht.

Dennoch: Platz zwei war ja auch etwas wert, zumal das Turnier 1992 in Schweden die Premiere der Journalisten-EM war. Der Autor war als einziger Ost-Akteur dabei, er zählte auch bei den folgenden vier Fußball-Europameisterschaften in England, Holland, Portugal sowie beim Doppel Österreich/Schweiz zur deutschen Stammelf. Damit ist zugleich verraten, dass die Rücktrittsgedanken schnell verschwanden.

Natürlich war das eigene Kicken nur Nebensache, die Hauptaufgabe bestand in Beiträgen über das DFB-Team, ergänzt von Berichten über Land und Leute. Klar, sind noch einige Gruppenspiele und die deutschen Finals (1992, 1996, 2008) in Erinnerung, es war vor allem schön, wenn Akteure aus Thüringen zum Tross gehörten. Thomas Linke, Bernd Schneider und Clemens Fritz vergaßen ihre Herkunft nicht und waren im Kampf um Originaltöne auch zu Extra-Interviews bereit.

Hängen geblieben sind dennoch vor allem Episoden fernab des Rasens. Dazu zählt beispielsweise das erhaltene Fax im Hotel nahe Manchester. Das Papier wurde unter meinen Türschlitz geschoben – allerdings war es für das Nachbar-Zimmer bestimmt, in dem ein durchaus bekannter TV-Reporter übernachtete. Der Fax-Inhalt war durchaus brisant – die Scheidungserklärung seiner Ehefrau samt finanzieller Forderungen. Ehrlich – ich las den Inhalt nicht bis zu Ende, eilte stattdessen zur Rezeption und klärte den Zimmer-Irrtum auf. Den TV-Reporter traf ich in den folgenden Tagen immer mal wieder – gut gelaunt schien er nie: ich konnte mir vorstellen, warum.

Ein persönliches Highlight war die Anwesenheit beim eher geheimen Doppelpass von Thomas Linke und Campino 2000 im holländischen Quartier in Vaals. Der eine war Nationalspieler, der Sänger der Toten Hosen als Reporter für den Radiosender „Eins live“ aktiv. Das Treffen war die Fortsetzung einer Aktion, bei der die TA als Vermittler aufgetreten war. Der Ex-Erfurter erklärte vor dem Turnier nach dem zum Top-Hit gewordenen Bayern-Song: „Die Toten Hosen sind für mich gestorben.“. Doch der Glückwunsch der Punker zur deutschen Meisterschaft versöhnte ihn wieder. Und so ließ er ihnen ein signiertes Trikot zukommen. Die Hosen wiederum revanchierten sich mit einem T-Shirt, auf dessen Vorderseite stand: „Wir haben nichts gegen München.“ Die Rückseite war allerdings mit Niederlagen der Bayern bedruckt. . .

Den Song verteidigte Campino in Vaals als Humor, Thomas Linke entgegnete, dass die Liedzeile „was für Eltern muss man haben, um so verdorben zu sein, einen Vertrag zu unterschreiben bei diesem Scheiß-Verein“, bei ihm nicht mal ein Lächeln erzeugen kann. Die Worte seien nicht so ernst zu nehmen, meinte der Texter, der herzliche Grüße an die Eltern sendete. Aber zugleich wissen wollte, wie lange Thomas Linke noch gedenke, für Bayern aufzulaufen. Jeder mache mal Fehler. Er hätte auch unter ein Schriftstück gedankenlos seine Unterschrift gesetzt und plötzlich eine Serie von Brockhaus-Büchern bekommen. Der Thüringer verteidigte jedenfalls noch einige Jahre bei den Bayern, das Lied der Hosen ist in Konzerten aber auch weiter ein Mitgröl-Hit.

Als das DFB-Team 2004 in Portugal nach einer Blamage gegen eine tschechische B-Auswahl peinlich ausschied, buchten die Kicker sofort den Heimflug. Eine Ausnahme bildete Abwehrchef Jens Nowotny. Als ich 7 Uhr in der Früh am Strand joggte, ging er dort allein spazieren. Angesprochen, setzte er sich ohne Zögern in den Sand, wir sprachen fast eine Stunde miteinander. Manche Kollegen bereuten an diesem Tag, dass sie Spätaufsteher sind…

Aber auch spätes Ins-Bett-gehen kann sich ja ungünstig auswirken. Das 2:8 hat es bewiesen.