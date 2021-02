Halbzeit: Von der Schönheit des Spiels

Der Meister persönlich meldete sich zu Wort. Er habe in diesem verfluchten Jahr viel angeschaut, schreibt Stephen King im vergangenen Spätherbst bei Twitter. Doch das Beste vom Besten, so lässt er wissen, sei „The Queen’s Gambit“. Ein Urteil, scharf und klar wie ein Damenmatt auf h7.

62 Millionen Haushalte weltweit haben in vier Wochen „The Queen’sGambit“ (deutsch: Das Damengambit) gesehen. Die Serie ist die erfolgreichste, die je beim Streamingdienst Netflix lief. Das Brooklyn-Museum hat ihr eine virtuelle Ausstellung gewidmet, die Stadt Lexington (Kentucky), Schauplatz der Geschichte, eine Tourismuskampagnegestartet. Ihre Verheißung: Einmal wie Beth Harmon leben.

Bei Google sind die Suchanfragen – wie spielt man Schach? – so oft eingetippt worden wie seit neun Jahren nicht, teilt Netflix mit. Bei Ebay explodieren die Nachfragen nach Schachfiguren, der deutsche Fachhändler „Schach Niggemann“ meldet das Zehnfache des üblichen Umsatzes. Haben alle plötzlich ein Brett vor dem Kopf?

Der Erfolg der Serie mag tatsächlich überraschen. Sie schildert die Geschichte des Waisenmädchens Beth. Erzählt von deren begnadetem Talent. Ihrem Kampf gegen die Dämonen namens Drogen und Alkohol. Dem Weg zum Star und zur Weltmeisterin, flankiert von Blumentapeten in einer von mittelalten Schlipsträgern dominierten Welt. Es ist der klassische Kampf einer Heldin, die zwischen Emanzipation und Selbstzerstörung viele verbale Umarmungen erfährt – und noch mehr Einsamkeit.

Scott Frank hat ein hinreißendes Szenario komponiert, das in den sanften Farben der sechziger Jahre vom amerikanischen Traum und Trauma erzählt. Womöglich hätte die Story, die dem Aufstieg Bobby Fischers folgt, als Metaebene gar nicht unbedingt das Schach gebraucht. Der Erfolg des Films gründet sich auch darauf, dass er handwerklich so gut gemacht ist.

Dabei verleitet gerade das Schach dazu, im Minenfeld gängiger Klischees zu stolpern. So gern das Spiel, in der Werbung etwa, als metaphorisches Transportmittel für intelligente Lösungen verwendet wird, so billig ist in der Regel seine Umsetzung. Viel zu oft blicken sich die Protagonisten in gewöhnlichen Produktionen in die Augen, viel zu selten entsprechen die aufgebauten Stellungen realen Bildern. Selbst auf dem Cover des vor Jahren erschienenen Buches der sehr passionierten Schachspieler Helmut Schmidt und Peer Steinbrück steht das Brett verkehrt. Das linke Eckfeld ist weiß.

Solche Peinlichkeiten erlaubt sich „The Queens Gambit“ nicht. Kein Geringerer als Ex-Weltmeister Garri Kasparow stand den Dreharbeiten beratend zur Seite. Am Brett sitzen, Figuren ziehen, die Schachuhr betätigen – selbst die profansten Übungen brauchen mehr das Gefühl des Schachspielers als das des Schauspielers.

Die Zugfolgen sind tatsächlichen Matches entlehnt, wie die Entscheidungsschlacht zwischen Beth Harmon und ihrem Gegenspieler, dem sowjetischen Großmeister Vasily Borgov, in der die junge Heldin ein taktisches Feuerwerk zündet. Wassili Iwantschuk und Patrick Wolff spielten so 1993 beim Interzonenturnier von Biel. Das Resultat hieß damals Remis, die Partieführung in der Serie entspricht einer nachträglich analysierten Gewinnvariante für Weiß.

Keine einfache Sache für die Darsteller um die charismatische Anya Taylor-Joy. Sie alle müssen nicht nur Texte, sondern auch Züge lernen. Für die Nahaufnahmen, wenn die Figuren in Sekundenschnelle über das Brett fliegen, gibt es deshalb Handdoubles. Auch die Erfurter Großmeisterin Elisabeth Pähtz hat sich auf eine Anzeige hin beworben. Doch die Physiognomie ihrer Hand entspricht nicht ganz dem Original. Stattdessen huschen nun die Finger der Dresdner Nationalspielerin Filiz Osmanodija über Brett und Bildschirm.

Schach ist nicht immer Krieg. Schach kann auch schön sein, sagt Beth Harmon. Wie diese Serie, die ohne erhobenen Zeigefinger auskommt. Nicht einmal ein feministisches Grundrauschen muss sie bemühen. Weil Beth in ih­rer Radikalität auch darüber hinwegfegt. Weibliche Solidarität? Ist ihr fremd. Am Ende, als sie, die Weltmeisterin, im weißen Mantel in einem Moskauer Park von den zockenden Schach-Junkies erkannt wird und sich zu ihnen setzt, genügen ihr, als primus inter pares, als Mensch unter Menschen, zwei Worte: Let’s play. Lass uns spielen.