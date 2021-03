Hat mit Deutschlands Handball-Frauen in der WM-Qualifikation Portugal als Gegner: Bundestrainer Henk Groener.

Weltmeisterschaft 2021 Deutsche Handballerinnen in WM-Playoffs gegen Portugal

Wien. Deutschlands Handball-Frauen haben ein leichtes Los für die Playoff-Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2021 erhalten.

Die DHB-Auswahl trifft in der Ausscheidung auf Außenseiter Portugal und hat damit beste Chancen auf die Teilnahme an der Endrunde vom 1. bis 19. Dezember in Spanien.

Das Team von Bundestrainer Henk Groener reist im Hinspiel am 16./17. April zunächst nach Portugal und genießt im Rückspiel am 20./21. April Heimrecht. Das ergab die Auslosung in Wien. Bei der WM 2019 hatte Deutschland den achten Platz belegt und damit knapp die Olympischen Spiele verpasst.

