Deutsche Handballerinnen mit zwei Ausfällen

Wetzlar Die deutschen Handballerinnen bestreiten ihr EM-Qualifikationsspiel gegen die Ukraine ohne Amelie Berger und Alicia Stolle.

Rechtsaußen Berger falle krankheitsbedingt aus und werde durch Meret Ossenkopp ersetzt, wie der Deutsche Handballbund (DHB) vor dem Spiel am Donnerstag (20.15 Uhr) mitteilte. Für Stolle, die wegen einer Fußverletzung fehlt, rückt Maren Weigel ins Team. Zudem ist Toni-Luisa Reinemann vom VfL Oldenburg erstmals bei einem regulären Lehrgang dabei, wodurch Bundestrainer Markus Gaugisch auf 19 Spielerinnen im Aufgebot zurückgreifen kann.

Seit Sonntag bereitet sich die DHB-Auswahl in Großwallstadt auf den Auftakt in die EM-Qualifikation vor. Ursprünglich hatten zwei Spiele für diese Woche auf dem Programm gestanden. Das für Samstag geplante Spiel in Tel Aviv wurde aufgrund der überraschenden Großangriffe der islamistischen Palästinensergruppe Hamas auf Israel abgesagt. „In der aktuellen Situation denken die israelischen Handballerinnen nicht ans Handballspielen. Sie machen sich Sorgen um Familien und Freunde. Daher ist es vollkommen richtig, dass diese Partien aktuell nicht gespielt werden“, äußerte Gaugisch.

Neben der Ukraine und Israel befindet sich außerdem noch die Slowakei in der Gruppe. Für die im November 2024 beginnende Endrunde der EM in Österreich, Schweiz und Ungarn qualifizieren sich die ersten beiden Teams sicher.