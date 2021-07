Eisenach zum Auftakt nach Bietigheim - Erstes Heimspiel gegen Gummersbach

Eisenach. Am 11. September ist der ThSV Eisenach bei der SG BBM Bietigheim zu Gast. Der Anpfiff der Partie erfolgt um 19 Uhr. In die neue Saison wird jedoch gegen Gummersbach gestartet.

Handball-Zweitligist ThSV Eisenach startet mit einem Auswärtsspiel in die neue Saison. Wie aus dem am Mittwoch veröffentlichten Spielplan hervorgeht, muss die Mannschaft um Trainer Markus Murfuni am Samstag, 11. September, um 19 Uhr gegen den Vorjahresachten SG Bietigheim antreten. Die Heimpremiere bestreitet Eisenach am Freitag, 17. September, um 20 Uhr gegen den einstigen Europapokalsieger VfL Gummersbach, der knapp die Bundesliga-Rückkehr verpasst hatte.

Zwei Auswärtsduellen beim Aufsteiger in Hagen (24. September) und in Dessau (3. Oktober) folgt am 9. Oktober das zweite Heimspiel gegen den VfL Lübeck-Schwartau. Nach der Begegnung am 26. Dezember in Rimpar kehrt Eisenach am 5. Februar mit dem Spiel in Ferndorf aus der EM-Pause zurück. Die neue Saison wird am 11. Juni 2022 abgeschlossen.

