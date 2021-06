Handball-Funktionär Bohmann: Nächste Saison volle Hallen

Köln. Frank Bohmann rechnet in der Spielzeit 2021/22 wieder mit vollen Hallen in der Handball-Bundesliga.

"Zu Beginn der nächsten Saison können wir vielleicht noch nicht mit einer Vollauslastung rechnen. Aber ich bin ziemlich sicher, dass sie kommen wird", sagte der HBL-Geschäftsführer. "Die Pandemie ist eindeutig auf dem Rückzug. Eine Aufrechterhaltung sämtlicher Hygienekonzepte und eine signifikante Beschränkung der Zuschauerzahlen wird irgendwann nicht mehr zu rechtfertigen sein."

Nach vielen Monaten mit Geisterspielen durfte bereits in der Schlussphase dieser Saison, die am Sonntag endet, eine begrenzte Zahl von Zuschauern wieder in die Hallen. Für Bohmann steht daher fest, "dass wir im September vor Zuschauern spielen können und bald auch wieder eine Vollauslastung haben werden". Dies allerdings nur unter der Voraussetzung, "dass wir nicht noch einmal einen großen Rückfall erleben mit Varianten von Viren, die einem das Leben wieder schwer machen".

Bei der erhofften Rückkehr zur Normalität werde es seiner Ansicht nach jedoch keine Gleichbehandlung aller Fans geben können. "Für Menschen, die nicht geimpft oder getestet sind, werden die Hygienekonzepte weiter gelten", prophezeite Bohmann. "Alle anderen werden bald ohne Einschränkungen in Sportarenen gehen können."

