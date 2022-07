Handball: Magdeburg gegen Paris, harte Gruppe für den THW

Wien. Der deutsche Handball-Meister SC Magdeburg trifft in der Vorrunde der Champions League unter anderem auf das französische Spitzenteam Paris Saint-Germain. Der THW Kiel muss sich mit Titelverteidiger und Rekordsieger FC Barcelona auseinandersetzen. Das ergab die Auslosung in Wien.

Weitere Gegner des SCM in Gruppe A sind GOG Gudme aus Dänemark, der FC Porto, Dinamo Bukarest aus Rumänien, Telekom Veszprem aus Ungarn, Wisla Plock (Polen) und HC Zagreb (Kroatien). Die Kieler treffen in der etwas schwierigeren Gruppe B zudem auf Pick Szeged (Ungarn), RK Celje (Slowenien), den polnischen Meister Kielce mit Nationalkeeper Andreas Wolff, HBC Nantes aus Frankreich, Elverum HB aus Norwegen und Aalborg HB aus Dänemark.

Der deutsche Frauenmeister SG BBM Bietigheim trifft in der Gruppe A unter anderem auf den Titelverteidiger Vipers Kristiansand aus Norwegen. Auch der ungarische Club FTC Budapest mit der deutschen Nationalmannschaftskapitänin Emily Bölk gehört zu den Gegnern der Bietigheimerinnen.

Der erste Spieltag der neuen Saison in der Königsklasse der Männer ist für den 14. September terminiert. Die Bietigheimerinnen starten bereits am Wochenende 10./11. September. Die Finalturniere finden am 3./4. Juni 2023 in Budapest (Frauen) sowie am 17./18. Juni 2023 in Köln (Männer) statt.

© dpa-infocom, dpa:220701-99-874037/2 (dpa)