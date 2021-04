Handball-Nationaltorwart Bitter am Meniskus operiert

Stuttgart. Der TVB Stuttgart muss für einige Wochen auf Handball-Nationaltorhüter Johannes Bitter verzichten. Der 38-Jährige ist aufgrund bereits länger anhaltender Knieprobleme am Meniskus operiert worden, wie der Bundesligist mitteilte.

Die Schwaben gehen aktuell von einer Ausfallzeit von rund vier Wochen aus. Damit könnte Bitter auch der Nationalmannschaft in den abschließenden EM-Qualifikationsspielen am 29. April in Bosnien-Herzegowina sowie am 2. Mai in Stuttgart gegen Estland fehlen.

