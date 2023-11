Handballer testen vor Heim-EM zweimal gegen Portugal

Flensburg/Kiel Deutschlands Handballer bestreiten unmittelbar vor der Heim-EM im Januar noch zwei Testspiele. Wie der Deutsche Handballbund (DHB) mitteilte, trifft die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason am 4. Januar in Flensburg sowie am 6. Januar in Kiel jeweils auf Portugal. „Portugal stellt eine der spannendsten europäischen Mannschaften. Das werden in Flensburg und Kiel harte Herausforderungen – kurz vor der Europameisterschaft genau richtig“, äußerte Gislason.

Die Heim-EM findet vom 10. bis 28. Januar statt. Die DHB-Auswahl um Kapitän Johannes Golla trifft im Eröffnungsspiel in Düsseldorf auf die Schweiz. Über 50.000 Tickets wurden für dieses Spiel verkauft.