Magdeburg lässt GOG beim 32:25-Auswärtserfolg keine Chance

Odense Der SC Magdeburg hat in der Handball-Champions-League den nächsten Sieg eingefahren. Beim dänischen Meister GOG gewannen die Magdeburger mit 32:25 (17:13). Dabei war Felix Claar mit sieben Treffern bester Magdeburger Schütze.

Mit zwölf Punkten bleibt der SCM in Schlagdistanz zu den ersten beiden Plätzen in Gruppe B und der direkten Qualifikation für das Viertelfinale.

Der SCM erwischte einen glänzenden Start, konnte sich auf Nikola Portner (15 Paraden) im Tor verlassen und führte so früh, traf dann aber minutenlang nicht mehr, sodass GOG langsam in die Partie fand. SCM-Trainer Bennet Wiegert mahnte in einer Auszeit (21.) zu mehr Disziplin im Abschluss, Magdeburg stabilisierte sich und ging mit vier Toren Vorsprung in die Pause.

Der Titelverteidiger kam auch besser aus der Pause, baute den Vorsprung wieder aus. Vor allem in der Defensive arbeitete der SCM konzentriert, GOG fand nur selten Lücken in der kompakten 6:0-Deckung. Michael Damgaard traf zum vorentscheidenden 27:17 (44.) und der SCM blieb auch im Anschluss konsequent.