Handball-Bundesliga Spielabbruch in Hamburg: Zuschauer aus Krankenhaus entlassen

Hamburg. Der beim Handball-Bundesligaspiel des HSV Hamburg gegen die TuS Melsungen kollabierte Zuschauer ist auf dem Weg der Besserung.

Das gab der HSVH am Montag bekannt. Der Angehörige eines HSV-Profis sei noch am Sonntagabend aus dem Krankenhaus entlassen worden. Er werde sich in den nächsten Tagen weiteren Untersuchungen unterziehen, hieß es. Lebensgefahr habe nicht bestanden.

Jetzt zum OTZ-Newsletter anmelden Nachrichten aus Ihrer Region E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Partie war beim Stand von 11:8 für Melsungen wegen des Notfalls in der ersten Halbzeit abgebrochen worden. Der HSVH sah sich "nach dem Schock nicht mehr in der Lage, das Spiel fortzusetzen", teilte der Verein mit. Die Handball-Bundesliga-Vereinigung will kurzfristig entscheiden, ob das Spiel wiederholt oder gegen die Hamburger gewertet wird.

© dpa-infocom, dpa:211101-99-820493/2