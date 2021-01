THC-Handballerinnen kassieren nächsten Dämpfer

Mit Marketa Jerabkova die beste Schützin des Abends, 32 Treffer auswärts geworfen, am Ende aber hängende Köpfe bei den THC-Handballerinnen. Im Auf und Ab dieser Bundesliga-Saison haben sie einen weiteren Dämpfer hinnehmen müssen. Nach dem 31:18 gegen Ketsch verloren sie am Mittwoch in Neckarsulm 32:38 (13:16). „Unser Auftreten in der Deckung war schier peinlich“, sagte THC-Trainer Herbert Müller enttäuscht. Wohl wissend, dass es sein Team nicht nur verpasst hatte, das Selbstvertrauen vor dem DHB-Pokalviertelfinale am Samstag gegen Metzingen aufzupolieren. Im Kampf um einen der internationalen Startplätze wird es mit nun 13 Minuspunkten ganz schwer.

Technische Fehler, Pech bei Holztreffern

Müller hatte die Bedeutung der Nachholpartie hervorgehoben. Die Erwartungen konnten die Thüringerinnen jedoch nicht erfüllen. Technische Fehler, Pech bei Holztreffern und Probleme mit der offenen Neckarsulmer Deckung waren in der ersten Hälfte die eine Seite, weshalb sie nach einem guten Beginn (3:1, 5.) wie gegen Ketsch in Rückstand gerieten. Dank des Sieben-gegen-Sechs kamen sie nach dem 6:10 (15.) langsam heran. Infolge einer desolaten Abwehr konnten sie die Neckarsulmer Vorlage einiger technischer Fehler aber nicht nutzen und gingen mit einem 13:16 in die Pause.

Die Mängel blieben auch nach der Pause. „Wir haben fast jeden Zweikampf verloren“, schimpfte Müller. So gerieten die Gäste sogar weiter in Rückstand (13:19, 35.). Was der Trainer hernach auch probierte, es half trotz zwischenzeitlicher Hoffnungsschimmer und der neun Tore von Jerabkova nichts.