Handballer des ThSV Eisenach mit weiterem klaren Testspiel-Sieg

Timothy Reichmuth (oben) freut sich schon auf das nächste Testspiel am Sonntag in Aarau (Schweiz).

Algund. Im Rahmen des Trainingslagers bezwang der Bundesliga-Aufsteiger den italienischen Erstligisten aus Meran deutlich.

Im Rahmen eines mehrtägigen Trainingslagers in Algund, einer 5.500 Einwohner zählenden Gemeinde in Südtirol, bestritt der ThSV Eisenach am Freitagabend ein weiteres Testspiel. Dem 34:22-Erfolg am Mittwoch über den SSV Bozen folgte ein 29:13 (16:5) -Sieg über Alperia Meran.

Die Thüringer stellten gegen den italienischen Erstligisten von Beginn das dominierende Team, strahlten Torgefahr von allen Positionen aus. Matija Spikic stand im ersten, Dominik Plaue und Bastian Freitag im zweiten Abschnitt im Tor. Erfolgreichste Werfer für den ThSV Eisenach waren Ivan Snajder mit fünf sowie Alexander Saul und Manuel Zehnder mit je vier Treffern. Die weiteren ThSV-Treffer markierten Marko Grgic und Timothy Reichmuth (je 3), Willy Weyhrauch, Philipp Meyer, Malte Donker und Moritz Ende je 2 sowie Simone Mengon und Torben Hübke (jeweils 1).

ThSV Eisenach gastiert nun beim Ex-Verein von Coach Misha Kaufmann

Auf der Rückreise vom Trainingslager in Italien legt der ThSV Eisenach einen Zwischenstopp in der Schweiz ein. Der Bundesliga-Aufsteiger gastiert 14.30 Uhr zu einem Testspiel beim HSC Suhr Aarau. Drei Eisenacher treffen dabei auf ihren Ex-Verein. ThSV-Coach Misha Kaufmann amtierte mehrere Jahre als Trainer beim HSC, ehe er im Oktober 2021 ins Thüringische wechselte.

„Mit dieser Partie wollen wir noch einmal den Verantwortlichen beim HSC Suhr Aarau Danke sagen, dass sie seinerzeit dem vorzeitigen Wechsel von Misha Kaufmann zugestimmt haben“, erklärte Eisenachs Geschäftsführer Rene Witte. Mit Rückraumspieler Manuel Zehnder und Linksaußen Timothy Reichmuth stehen zwei Spieler im Kader der Wartburgstädter, die vor einiger Zeit das Trikot des HSC Suhr Aarau trugen.

Zehnder, vom HC Erlangen für ein Jahr an den ThSV Eisenach ausgeliehen, absolvierte beim HSC Suhr Aarau alle Juniorenstufen. Er und Reichmuth blicken voller Freude der Partie in der Schachenhalle entgegen. Auch Trainer Kaufmann freut sich auf viele bekannte Gesichter, auf das Plaudern mit Freunden und Bekannten. Der HSC Suhr Aarau bezeichnet die sonntägliche Partie als „ganz spezielles Testspiel“.