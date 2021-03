Handballer Uwe Gensheimer: Der umstrittene Kapitän

Berlin. Deutschlands Handballer sind für Olympia qualifiziert und Uwe Gensheimer stand phasenweise in der Kritik – doch die ist überzogen.

Er stand da mit einem Lächeln auf dem Gesicht und blickte auf das überdimensionierte blaue Plastikschild. „Ticket to Tokyo“ stand darauf, es war das Ziel der Begierde und das Symbol des Erfolgs von Deutschlands Handballern. Sie hatten es geschafft, sie hatten sich beim Qualifikationsturnier in Berlin eines der zwei Tickets für die Olympischen Spiele ab 23. Juli gesichert. Uwe Gensheimer lächelte also, er war erleichtert. „Es war unser Ziel, es zum größten Sportereignis der Welt zu schaffen“, bekräftigte der 34-Jährige, als das Schild gerade wieder vom Feld getragen wurde.