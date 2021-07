Handballer vom LSV Ziegelheim vor ungewisser Zukunft

Patrick Jahn in Aktion. In der kommenden Thüringenliga-Saison trainiert er den LSV Ziegelheim

Ziegelheim. Mit einer Fußballeinheit auf dem Ziegelheimer Sportplatz sind die LSV-Handballer in die neue Thüringenliga-Saison 2021/22 gestartet

Nachdem Trainer Christian Vincenz bereits frühzeitig seinen Abschied angekündigt hatte, dem LSV Ziegelheim aber weiterhin in beratender Funktion zur Verfügung steht, galt es für den Vorstand zuerst die Trainerfrage zu klären. Erster Ansprechpartner war dabei der bisherige Co-Trainer Patrick Jahn. Ihm wollte man einen gleichwertigen Partner an die Seitenlinie stellen. Die Idee dazu kam dabei von Patrick Jahn selbst und so wird Patrick Küttner, bis vor einem Jahr selbst für eine Spielzeit Spieler in der Mannschaft, ab sofort gemeinsam mit Patrick Jahn die Geschicke auf der Trainerbank lenken.

Patrick Küttner hat dabei schon ein wenig Erfahrung, was seine Trainertätigkeit angeht und trainierte vor seinem Jahr in Ziegelheim bereits die zweite und dritte Vertretung des HC Glauchau/Meerane. Zu seinem Engagement in Ziegelheim sagte er: „Obwohl es vor ein paar Monaten auch andere Möglichkeiten gab, wieder als Trainer tätig zu sein gab es viele Faktoren, welche für den LSV gesprochen haben. Ich kenne die Mannschaft und den Trainer und habe schon als Spieler hier das familiäre Flair sehr genossen. Darüber hinaus ist die Handball-Thüringenliga auch für mich als Trainer eine neue, tolle Herausforderung. Dadurch das ich als Kind nahezu jedes Wochenende in Ziegelheim verbracht habe, kenne ich Spieler und Verantwortliche über viele Jahre und will hier etwas mit aufbauen.“

Die Vorfreude auf die neue Spielzeit steigt dabei nicht nur bei den Trainern. Auch bei allen Spielern war die Freude, dass es endlich wieder losgeht bei der ersten Trainingseinheit zu sehen.

Ärger über Staffeleinteilung

Spricht man in diesen Tagen hingegen mit Nico Stötzner, dem sportlichen Leiter des LSV, schwingt bei ihm vor allem jede Menge Unmut mit Hinblick auf die neue Spielzeit mit. Der Grund dafür liegt bei der Einteilung der Staffeln der Thüringenliga. „Wir waren von der Idee zweier Staffeln alle begeistert und haben uns auf jede Menge Derbys und viele Zuschauer in unserer Wieratalhalle gefreut.“ Umso größer war dann die Ernüchterung als die Staffeleinteilung Ende Mai per E-Mail eintraf. Statt nach Altenburg, Gera und Ronneburg geht es für die LSV-Handballer am ersten Spieltag nach Werratal und nur einige Wochen später auch noch nach Eisenach und Suhl.

„Ich kann mit dieser Staffeleinteilung überhaupt nicht leben. Während wir bis Mitte Februar fast 2000 Kilometer durch Thüringen tingeln, fahren andere Vereine nicht einmal die Hälfte. Und welchem Spieler will ich erklären, dass die tollen Derbys gegen Ronneburg und Altenburg, für welche man wöchentlich trainiert, wegfallen. Nun müssen wir mit dieser Einteilung leben“, meint Nico Stötzner.