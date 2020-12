Handballer wählen ein neues Präsidium

Laufduelle zwischen Vivien Lutz vom 1. SSV Saalfeld (links) und Nicole Braun vom TSV Gispersleben gibt es aktuell nicht im Thüringer Handball. Allerdings treffen sich am kommenden Wochenende die Handball-Funktionäre des Freistaates zu einer außerordentlichen Verbandstagung - rein virtuell, versteht sich.

Erfurt. Thüringer Handballverband vor außerordentlichem Verbandstag am kommenden Samstag

Der Thüringer Handball-Verband (THV) wird am kommenden Samstag ein neues Präsidium wählen. Gegenwärtig steht dabei der Geraer Stefan Scholz, Vorsitzender im Spielbezirk Ost, als einziger Kandidat für den Posten des Präsidenten zur Wahl. „Allerdings können sich am Tag der Verbandsversammlung noch weitere Interessenten melden“, sagt Vorstandsmitglied Christian Roch am Montag gegenüber unserer Zeitung. Die geschäftsführende Präsidentin Katrin Kunz steht für eine Fortsetzung ihrer Tätigkeit nach seinen Angaben nicht mehr zur Verfügung.