Hanfrieds-Coach Hofmann: „Das wird eine spannende Geschichte"

Jörg Hofmann, Trainer der Jenaer Hanfrieds, erwartet ein spannendes Super-Bowl-Finale am Sonntag, wird jedoch aller Voraussicht nach nicht vor dem Fernseher die Nacht verbringen.

Konkurrenz unter Brüdern ist keine Seltenheit. Im Gegenteil, oftmals ist sie die Regel. Und manchmal kann sie sogar die unfreiwillige Grundlage für einen sportlichen Werdegang sein – so auch im Falle von Jörg Hofmann, seines Zeichens Trainer der Jenaer Hanfrieds. Denn hätte sein kleiner Bruder in den frühen 90er-Jahren nicht mit Football angefangen, hätte er sich womöglich auch niemals der amerikanischen Sportart verschrieben. „Wir haben in unserer Jugend schon sehr miteinander konkurriert. Mein Bruder war Ringer, ich Schwimmer. Als er mir sagte, dass er jetzt Football spielt, dachte ich mir nur: das kann ich auch“, sagt Hofmann und lacht herzhaft.