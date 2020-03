Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Harzquerung von Wernigerode nach Nordhausen muss ausfallen

Das Corona-Virus wirkt sich auch auf den Breitensport aus. Die 42. Harzquerung, die der Ski-Club in Wernigerode am 25. April veranstalten wollte, ist abgesagt worden, um weitere Infektionen zu verhindern. Der Lauf sollte in Wernigerode starten. Der Zieleinlauf ist traditionell in Nordhausen im Albert-Kuntz-Sportpark. Alle 1200 Startplätze des 51 Kilometer langen Volkslaufs waren vergeben. Gemeldet hatten sich Läufer aus sechs Nationen, unter anderem aus den USA, sowie aus allen Bundesländern. Zu den zahlreichen Helfern des Laufes zählt auch der Sportverein in Herrmannsacker. Die Teilnehmer zeigen Verständnis für die Entscheidung des Landkreises Harz, informierte der Nordhäuser Kreissportkoordinator Werner Hütcher. Die 42. Auflage der Harzquerung ist somit erst am 24. April 2021.