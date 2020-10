HBV-Frauen verlieren Thüringenderby gegen Apolda/Großschwabhausen

Aufgeben sei keine Option gewesen. Der Kampfgeist ihres Teams sei bis zum Schluss ungebrochen gewesen. Claudia Gresch, Trainerin der Frauen des HBV Jena 90, beschwört am Sonntagabend die positiven Aspekte der verlorenen Partie gegen die SG Apolda/Großschwabhausen. 22:29 (11:16) verloren die Jenaerinnen ihre zweite Begegnung in der Mitteldeutschen Oberliga, die zugleich auch ihre zweite Niederlage war.

„Wir haben immer gewusst, dass es nicht einfach werden wird, zumal Apolda nicht irgendein Gegner ist. Sie verfügen über Erfahrung in der Liga. Sie sind halt etwas abgezockter als wir. Wir hingegen sind einfach noch nicht cool genug“, resümierte Gresch, die sich mit der Abwehrleistung ihres Teams jedoch sehr zufrieden zeigte. Insbesondere die Torhüterinnen Maike Wagner und Katja Pieronek hätten gut agiert. Gleiches würde für Nina Hagmeyer in der Abwehr gelten. „Sie hat wirklich geackert.“

Die Trainerin der HBV-Frauen verweist zudem auf die 37. Spielminute, in der Jenas Chantal Meschkat den Rückstand auf die Gäste, die vom einstigen HBV-Coach Ralph Börmel trainiert werden, auf zwei Tore (15:17) verkürzen konnte.

„Wenn wir da noch ein weiteres Tor erzielt hätten, wäre das Spiel womöglich anders verlaufen“, sinnierte Gresch. Doch das Tor fiel nicht aufseiten des HBV Jena, vielmehr konnten die Handballerinnen aus der Glockenstadt ihren Vorsprung auf vier Tore (15:19/41.) ausbauen – das Zeitfenster war damit geschlossen, Apolda/Großschwabhausen setzte sich nun sukzessiv ab.

Erfolgreichste Werferin in den Reihen des HBV Jena war Annalena Bock, die sieben Tore erzielte.

Lust auf Liga nicht verloren

Die Lust auf die Mitteldeutsche Oberliga sei ihren Spielerinnen und ihr auch nach der zweiten Niederlagen noch längst nicht vergangen. Daran ließ Claudia Gresch am Sonntag keinen Zweifel aufkommen. „Auch wenn man so ein Spiel verliert, macht es allemal mehr Spaß, als in der Landesliga gegen einen schwachen Gegner mit 20 Toren Vorsprung zu siegen.“