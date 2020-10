HBV Jena 90: Onkel Svajunas und seine Jungs

Als alles vorbei war, saß Svajunas Kairis auf einer Bank in der großen Halle im Sportkomplex Lobeda-West. Der Blick des Trainers des HBV Jena wirkte nach der 23:27-Niederlage seines Teams gegen die SG Pirna/Heidenau leer und auch desillusioniert. Ja, wahrscheinlich hat sich Kairis in jenen Momenten nach dem Abpfiff sehr allein gefühlt, obwohl um ihn herum abgebaut wurde und überall Vereinsmitglieder anzutreffen werden.

Er war zweifelsohne im Tunnel, reflektierte das Geschehen und musste wohl seine Gedanken und Gefühle ordnen. Nicht einmal „Dancing with Myself“ von Billy Idol, das nach der Partie in der Mitteldeutschen Oberliga aus den Boxen dröhnte und die Konversation durchaus erschwerte, schien ihn zu stören. Er war im Geiste weit weg. Die eigene Insel und so.

Doch dann änderte sich auf einmal sein leicht leidender, leicht gedankenverlorener Gesichtsausdruck. Svajunas Kairis besann sich. Auf einmal strahlte er wieder Zuversicht aus, die vorherige Melancholie war verschwunden und er begab sich zu seinen Spielern, die sich vor ihm im großen Kreis der Nachbereitung, dem Dehnen, widmeten.

Dort waren nur ernste Mienen anzutreffen, die sich jedoch umgehend aufhellten, als sich denn der Trainer mit einem wohlwollenden Lächeln auf den Lippen in der Mitte des Kreises platzierte. Alle rückten ad hoc zusammen und beschworen damit die Gemeinschaft, das Miteinander – die Essenz des Teamsports eben. So eine Idee von Ferienlager, Lagerfeuerromantik und Geborgenheit schwang da mit, als der Trainer da inmitten seiner Spieler auf dem Hallenboden saß und mit ihnen redete. Und auch wenn es an dieser Stelle unendlich kitschig klingen mag: sie wirkten wie eine Einheit, eine Familie. Onkel Svajunas und seine Jungs.

Was er nun seinen Spielern genau zu sagen hatte, war nicht zu verstehen – obwohl Billy Idol auf Wunsch des Trainers der Garaus gemacht wurde. Es ist aber anzunehmen, dass er seinen überwiegend jungen Spielern gut zugesprochen hat. Und das wiederum wird zweifelsohne auch vonnöten gewesen sein, denn gegen die Handballer aus Sachsen bekam die „Gang von der Saale“ ihre Grenzen aufgezeigt. Sie lief gegen ein massives Bollwerk an, vor dem Manager Sergio Casanova bereits im Vorfeld gewarnt hatte.

Da half keine Beschwörungsformel

Gegen die omnipräsente Physis der Gäste fanden die Jenaer kein Mittel, wahrscheinlich hätte nicht einmal die Formel „Sesam, öffne dich!“ aus „Alibaba und die 40 Räuber“ etwas ausrichten können.

Die Spieler um Kapitän Kevin Elsässer rieben sich in schöner Regelmäßigkeit an den Handball-Kanten aus dem Osterzgebirge auf. Dazu gesellten sich zahlreiche Fehler im Spielaufbau, Fehlwürfe sowie die sehr durchwachsenen Leistungenen der Torhüter.

„Wir wussten, dass sie stark sind. Wir haben alles Mögliche ausprobiert, haben uns hineingekämpft und versucht und versucht – auch beim Rückstand von acht oder neun Toren. Am Ende hat es einfach nicht gereicht“, resümierte Kairis, der sich mit seinen Worten schützend vor seine Spieler stellte und keine harsche Kritik übte.

Die eigenen Pläne in Sachen Defensive seien an diesem Tag schlichtweg nicht aufgegangen, ließ sich der HBV-Trainer noch entlocken. „Ansonsten haben wir eine gute Truppe und es geht immer weiter“, sagte Kairis zum Abschluss versöhnlich.

Nach gut 20 Minuten begannen die Gäste das Geschehen auf dem Platz zu dominieren, konnten stets vier bis fünf Tore ihr Eigen nennen. Halbzeitstand: 10:16. Nach dem Wiederanpfiff knüpften die Sachsen nahtlos an diese Leistung an. Phasenweise bauten sie ihre formidable Führung auf neun Tore (22:13/44. bzw. 24:15/48.) aus.

Mitunter beschlich den einen oder anderen Fan auf Tribüne das Gefühl, dass die Gäste nach Belieben treffen würden, während sich die Handballer von der Saale jedes Tor im Schweiße ihres Angesichts hart erarbeiten mussten.

Doch es gab gen Ende auch noch diesen einen Moment der Hoffnung, als denn Richard Vagner mit einem Distanzwurf den Rückstand der Jenaer auf fünf Tore (19:24/51.) verkürzen konnte. Ja, hoffen darf man ja bekanntlich i“mmer – auch gegen ein Bollwerk aus Sachsen, das es gen Ende etwas ruhiger angehen ließ.

HBV-Manager Sergio Casanova, Mann der deutlichen Worte, wollte nach der Partie nichts mehr von seinem guten Gefühl wissen, welches er noch vor dem Spieltag beschwor. „Sie war einfach besser. Ich hatte das Gefühl, dass wir heute gegen einen höherklassigen Gegner spielen“, sagte Casanova enerviert – und zog intensiv an seiner Zigarette.