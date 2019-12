Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

HBV Jena: Ein Schimmer der Hoffnung im Moment der Niederlage

Das Szenario erinnerte an ein Wimmelbild – zumindest so ein wenig, man musste nur genau hinschauen. Denn als die Partie zwischen dem HBV Jena 90 und dem SV 04 Plauen-Oberlosa beendet war, mangelte es auf dem Spielfeld im Sportkomplex Lobeda-West in Jena nicht an diversen Schauplätzen. Schauplätze, die wie lose Teile eines Puzzles zusammen ein stimmiges Ganzes ergaben.

Da war beispielsweise jener Protagonist aus Plauen, der den Spielausgang mit seinem Smartphone verewigte. Hochgradig konzentriert fotografierte er den Endstand von 21:21 (10:12), um ihn dann umgehend auf den sozialen Netzwerken zu teilen. Dergleichen ist im Jahr 2019 ein Muss, insbesondere wenn man gewonnen hat – und das hatte Plauen-Oberlosa zum Auftakt der Rückrunde in der Mitteldeutschen Oberliga. Der besagte Social-Media-Beauftragte stand leicht angespannt auf einer Bank, während nur ein paar Meter vor ihm die Spieler und Trainer aus dem Vogtland ein quasi Ritual pflegten: der Auswärtssieg-Jubelkreis, eine kollektive und durch und durch lautstarke Form der Selbstbeweihräucherung, die insbesondere für die Heimmannschaft und deren Anhänger einem Schlag ins Gesicht gleichkommt, schließlich wird einem vom Gegenüber inbrünstig verdeutlicht, dass man in den eigenen vier Wänden unterlag.

Während sich nun die Handballer aus Plauen, deren Hinrunde auch recht durchwachsen war, dem süßen Moment des Erfolgs hingaben, sah man auf der gegenüberliegenden Seite naturgemäß nur bedröppelt dreinblickende HBV-Protagonisten, die brav darauf warteten, dass die Plauener ihr Jubel-Ritual beendeten, um sich einander ordnungsgemäß die Hand zu geben. Ein Mitglied von der „Gang von der Saale“ blickte jedoch nicht enttäuscht aus seiner Handballer-Kluft, da es in jenen Momenten unmittelbar nach dem Abpfiff noch im Clinch mit den Unparteiischen lag. Maic Sadewasser, seines Zeichens Abwehrspezialist und Enfant terrible in den Reihen von Pierre-Liebelt Passarge, lieferte sich noch einen verbalen Schlagabtausch mit den Schiedsrichtern – mal wieder. Zuvor geriet der aus Hagenow stammende HBVianer mit Plauens Jakub Kolomaznik aneinander. Es ist jedoch davon auszugehen, dass auch Maic Sadewasser – wenn auch auf seine Art – mit dem Ausgang der Partie haderte.

Als nun in der 55. Minute Jenas Sebastian Triller den Rückstand auf die Gäste auf zwei Tore (21:23) verringern konnte – zuvor hatte Jan Minas das Defizit auf drei Treffer reduziert –, hatte es den Anschein, dass zumindest ein Remis noch im Bereich des Möglichen liegen würde. Vielleicht sogar noch mehr. Die HBV-Anhängerschaft und Manager Sergio Casanova applaudierten auf der Tribüne, glauben an ihr Team. Doch die Hoffnung wurde jäh eingedämpft, als denn Jakub Kolomaznik vom Siebenmeter-Punkt zum temporären 24:21 traf. Als schließlich Plauens Moritz Rahn 42 Sekunden vor dem Abpfiff der Begegnung zum 25:21 verwandelte, war es mehr oder weniger in Stein gemeißelt: Der Rückrundenauftakt des HBV Jena sollte nicht von Erfolg gekrönt sein. Es war die nunmehr zehnte Niederlage in der laufenden Saison für das Team von Pierre-Liebelt Passarge. Nur einmal hatte der Gastgeber am Sonnabend die Führung (4:3/11.) inne, blieb dann jedoch in Schlagdistanz und konnte im ersten Akt hie und da egalisieren. Als sich jedoch die Sachsen in der 49. Minute auf vier Tore absetzen konnten (21:17), gelang ihnen damit der entscheidende Schritt gen Auswärtssieg.

Der HBV-Coach bemühte nach der Partie die Statistik. Sein Team habe sich 25 Fehlwürfe erlaubt, verfüge damit über eine Negativ-Quote von über 50 Prozent. Dergleichen könne man sich bei einem Heimspiel nicht erlauben. „Das ist einfach zu wenig. Damit wird es auch zu Hause schwer“, betonte der Coach. Die Abschlüsse seien oftmals zu überhastet dahergekommen oder im falschen Gewand. Eine Aktie an der nicht gerade rosigen HBV-Quote hatte letztlich auch Plauens Keeper Carsten Klaus, der phasenweise äußerst souverän seinen Dienst zwischen den Pfosten verrichtete. Mit dem Dargebotenen in der HBV-Abwehr zeigte sich Liebelt-Passarge indes zufrieden.

Im zweiten Akt des Rückrundenauftaktes gab zudem Hendrik Hanemann sein Debüt für den HBV Jena. Drei Tore erzielte der 18-jährige Rückraumakteur aus der Talentschmiede des DHfK Leipzig für sein neues Team. „Er hat seine Sache gutgemacht, obwohl er erst zweimal mit uns trainieren konnte. Klar, dass es da noch kleine Abstimmungsfehler gibt, doch er hat so manchem etablierten Spieler gezeigt, was im Angriff möglich ist“, resümierte Pierre Liebelt-Passarge.

Worte, die wie ein Schimmer der Hoffnung im bitteren Moment der Niederlage daherkamen.