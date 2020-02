HBV Jena: Letzte Chance auf Klassenerhalt

Sergio Casanova kommt direkt zur Sache. „Wenn wir uns eine minimale Chance auf den Klassenerhalt bewahren wollen, müssen wir am Sonntag unbedingt gewinnen“, sagt der Trainer und Manager des HBV Jena 90 unmissverständlich. Er hofft jedoch, dass sein Team an die Leistung von vergangener Woche anknüpfen kann. In Pirna konnte das durch und durch geschwächte Team ein 23:23 und somit einen Punkt erkämpfen – und das mit einer Mannschaft, der Casanova das Label Lazarettmannschaft verpasste. „Sie haben mich wirklich überrascht“, sagt der HBV-Coach rückblickend.

Großartig gebessert hat sich die Gesamtsituation in den Reihen der „Gang von der Saale“ seitdem jedoch nicht. Auch am Sonntag, wenn sich denn Köthen die Ehre gibt, muss der Trainer auf den einen oder anderen Spieler verzichten. So werden auch bei dem Heimspiel gegen das Team aus Sachsen-Anhalt (Beginn 17 Uhr) Kevin Elsässer, Florian Folger und Tobias Grau fehlen. Dafür werden die wieder genesenen Sebastian Triller und Hendrik Hanemann in das Geschehen auf der Platte eingreifen können.

Und Köthen? „Ihre Stärke ist der Angriff, da sind sie sehr abgeklärt, gerade wenn sie einen Konter spielen, sind sie verdammt schnell. Sie fangen ein Tor und greifen dann direkt wieder an, bevor sich die gegnerische Abwehr wieder stabilisiert hat“, sagt Casanova über das Team, das derzeit Tabellenplatz sieben innehat.

Am Sonntag wird es dann auch ein Wiedersehen bin dem ehemaligen HBV-Protagonisten John Le geben, der seit dieser Saison für die HG 85 Köthen spielt. In der Spielzeit 2018/19 lief der Jenenser noch für den HC Burgenland auf. Le verließ den HBV Jena vor zwei Jahren, nachdem der Verein in die Mitteldeutsche Oberliga aufgestiegen war.

Der HBV Jena hat für den Sonntag eine gemeinsam Aktion mit dem FF USV Jena ins Leben gerufen. Jeder, der eine Karte für das Spiel der Kickerinnen oder der Handballer erworben hat, kann mit diesem auch die andere Partie anschauen – und zwar umsonst. Der FF USV Jena spielt am Sonntag um 14 Uhr im Ernst-Abbe-Sportfeld gegen Tabellenführer VfL Wolsburg.