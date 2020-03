Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

HBV Jena: Nichts zu holen in Delitzsch

Obwohl es nicht weiter verwunderlich ist, dass das Schlusslicht der Mitteldeutschen Oberliga gegen den Zweitplatzierten verliert, war Sergio Casanova nach der Partie seiner Handballer in Delitzsch vernehmbar enttäuscht. Für den Geschmack des Trainers und Managers des HBV Jena habe man mit 26:33 (10:18) eine Idee zu hoch am Sonnabend gegen die Sachsen verloren. „Wir sind mit Hoffnung nach Delitzsch gefahren“, sagte Casanova, der sich vor der Partie noch zuversichtlich gab, schließlich konnte sein Team am vorangegangen Spieltag zu Hause gegen Köthen gewinnen. Doch Delitzsch war von Anfang an ein anderes Kaliber und dominierte nach gut zehn Minuten bereits das Geschehen. Bis zum Pausenpfiff konnten sich die Hausherren dann sukzessiv absetzen und hielten daran auch in der zweiten Halbzeit fest, in der sie mehrmals mit zehn Toren führten.

Erfolgreichster Protagonist in den Reihen von Sergio Casanova war auch an diesem Spieltag Marcel Popa, der insgesamt zehn Tore (davon drei Siebenmeter) erzielte. Nicht mit an Bord waren indes Florian Folger und Hendrik Hanemann, außerdem knickte Torhüter Damian Kowalczyk während der Erwärmung um, biss dann zwar noch auf die Zähne, musste letztendlich aber beizeiten aufgeben.

Und jetzt? Ist das Kapitel Mitteldeutsche Oberliga damit nun endgültig Geschichte? „Nein“, sagte Sergio Casanova entschlossen und erinnerte daran, dass man noch fünf Spiele zu bestreiten habe – und die müssen man einfach nur gewinnen. Wer nun glaubt, der HBV-Coach würde hier einen trotzigen Galgenhumor kredenzen, wir von ihm umgehend eines Besseren belehrt. „Ich meine es ernst. Ich glaube, dass wir die Spiele gewinnen können“, so Casanova, der jedoch auch darauf verwies, dass die Keller-Mitbewohner in Sachen Oberliga aus Oebisfelde und Aschersleben Schützenhilfe leisten müssen. Sie dürfen nicht alle ihre noch ausstehenden Spiel gewinnen.