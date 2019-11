HBV Jena punktet spektakulär

Florian Folger riss beide Arme nach oben. Er rannte zu seinen Mitspielern. Mit dem letzten Wurf des Spiels hatte er den Handballern des HBV Jena im Derby der Mitteldeutschen Oberliga noch ein Unentschieden beschert. 32:32 stand es nach seinem verwandelten Siebenmeter. Während sich die Spieler des HBV Jena über den späten Ausgleich freuten, schritt ihr Trainer Pierre Liebelt-Passage bedächtig von der Trainerbank zu seinen Spielern.

„Wenn man in der 57. Minute noch mit zwei Toren vorn liegt, hört sich das Remis am Ende zu wenig an“, sagte Liebelt-Passarge. Er ärgerte sich über den verpassten dritten Sieg, der möglich war nach dem Tor von Marcel Popa zum 31:29. Da stand auf der Anzeigetafel der Sporthalle in Apolda die absolvierte Spielzeit von 57 Minuten und 20 Sekunden. Viel zu schnell schafften die Apoldaer zuerst das 30:31 (57:48) durch Norbert Ban und dann das 31:31 (58:55) durch Sebastian Wenke. Dass der Gastgeber nicht noch das 32:31 folgen ließ, lag am guten Händchen des Jenaer Trainers. Er ließ zum passenden Moment die grüne Karte auf den Zeitnehmertisch fallen. So blieb Jena nach der Auszeit im Ballbesitz.

Dann überschlugen sich die Ereignisse. Triller übernahm Verantwortung. Sein Ball landete an der Oberkante der Torlatte und sprang wieder zurück. Apolda hatte den Ball. Er wurde durchgespielt bis zu Sebastian Wenke auf Linksaußen – 32:31. Die Halle tobte. Das war der Heimsieg für Apolda. Das dachten fast alle. Doch das Spiel war noch nicht vorbei. Zwei Sekunden fehlten noch. Dem Apoldaer Alexander Berceanu unterlief im Zurücklaufen ein taktisches Vergehen nach dem Wiederanwurf der Jenaer.

Die beiden Schiedsrichter nahmen das Regelwerk ernst, sie bewiesen Mut und ahndeten die Aktion. Sie stellten den Apoldaer vom Feld. Und sie zeigten auf den Siebenmeterpunkt. Florian Folger gegen Torwart Igor Toskoski lautete das Duell. Die Spielzeit war rum: entweder Sieg für Apolda oder doch noch das Unentschieden. Der Jenaer überwand den HSV-Torwart zum 32:32. Es war Folgers fünfter verwandelter Strafwurf des Abends. Seine Torwurfeffektivität: 100 Prozent. „Wir hätten geduldiger spielen müssen nach unserer Zwei-Tore-Führung“, sagte Folger nach Abpfiff.

Dennoch wollte er den Punkt nicht schlechtreden. „Die Apoldaer sind heimstark. Es ist für jede Mannschaft schwer, hier etwas mitzunehmen. Wir haben das geschafft. Das sollten wir in die nächsten Spiele mitnehmen“, sagte er. Hin- und hergerissen war dagegen Jenas Co-Trainer Thomas Haugk. „Es waren Kleinigkeiten, die heute entscheidend waren. Spielerisch und kämpferisch können wir unserer Truppe aber keinen Vorwurf machen“, sagte Haugk. Was ist den Jenaern das Unentschieden Wert im Kampf um den Klassenerhalt in der vierthöchsten Spielklasse?

Cheftrainer Liebelt-Passarge: „Normalerweise gehen wir heute wieder als Verlierer vom Platz. Das wäre typisch gewesen für unseren bisherigen Saisonverlauf. Deshalb nehmen wir den Punkt, egal, wie er zustande kam, natürlich mit. Ein Punkt ist ein Punkt“, sagte der HBV-Trainer. Im elften Punktspiel war es die erste Punkteteilung für den Tabellenletzten HBV Jena.