Heilmann bei Mehrkampf-DM mit Team-Gold

Die Deutschen Mehrkampfmeisterschaften in der U16 werden für den Altenburger Henry Lennox Heilmann wohl lange in Erinnerung bleiben.

Erst verletzte er sich beim Stabhochsprung an der Hand, als er unglücklich aufprallte, dann wuchs er physisch und mental über sich hinaus, um als Vierter mit 4906 Punkten unter 26 Athleten im Einzel und mit Mannschaftsgold mit seinem Verein SV Halle die Meisterschaft in der M14 zu beenden.

Das gelang auch dank der 1000 Meter, die lief er in 3:02 min als Schnellster. Lange blieb Heilmann weit hinter seinen Erwartungen zurück. Dies zeigte sich beim Kugelstoß mit 10,81 Metern wie auch im Weitsprung (5,61 m). Den Sprint über die 100 m schloss er in 12,82 s ab und den Diskus warf er als Drittbester auf 38,86 m.

Dass er im Stabhochsprung dennoch mit 2,80 Meter eine Bestleistung erreichte, wertete den Wettkampf noch auf. Der zweite Wettkampftag hielt viele Paradedisziplinen parat. Über 80 m Hürden kam Heilmann in 12,01 s nahe an seine persönliche Bestleistung heran. Auch im Hochsprung gilt er als einer der besten seiner Altersklasse. „Leider baute ich ein bis zwei technische Fehler ein“, so Heilmann, und überquerte die Latte am Ende trotzdem noch bei 1,68 m.

Mit der verletzten Hand warf er in der vorletzten Disziplin der M14 und bei Starkregen den Speer auf klasse 39,84 m. Gerade einmal 35 Punkte fehlten zu Gold, um diesem drehbuchreifen Wettkampf ein perfektes Ende zu bescheren.