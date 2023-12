Helferschar schwört sich für Biathlon-Weltcup in Oberhof ein

Beim Kick-off haben sich die Helferinnen und Helfer auf ihren Einsatz während des BMW IBU Weltcups Biathlon 2024, der in der ersten Januarwoche in Oberhof stattfindet, vorbereitet

Oberhof Mit dem Kick-off sind nun auch die fast 800 ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer offiziell in die Arbeit für den Biathlon-Weltcup 2024 eingestiegen.

Sie sind Kampfrichter und Ordner in der Oberhofer Arena und an der Strecke, sitzen an der Tageskasse, verkaufen Fanartikel im Fanshop und verantworten das Rahmenprogramm: Insgesamt 792 Helferinnen und Helfer, aufgeteilt in über 40 Sachgebiete, sind im Biathlon-Weltcup 2024 in Oberhof involviert. An jedem der vier Wettkampftage vom 4. bis 7. Januar 2024 kann das Organisationskomitee auf durchschnittlich 670 Freiwillige vertrauen. Wenn der Biathlon-Tross in der ersten Woche des neuen Jahres im Thüringer Wald Station macht, tragen sie zum reibungslosen Ablauf der insgesamt sechs Wettkämpfe bei.

Die wichtigsten Informationen für ihre Einsätze rund um die Arena am Rennsteig – von der Akkreditierung über den Helferparkplatz bis zur Versorgung – haben sie am Samstag erhalten. Im Haus des Gastes in Oberhof und per Online-Meeting fand das Kick-off statt, wobei sich die Helferinnen und Helfer traditionell auf die Zusammenarbeit vor, während und nach dem Weltcup eingeschworen haben. „Nach den erfolgreichen Weltmeisterschaften im Februar 2023 haben sich einige langjährige Ehrenamtliche in den wohlverdienten Helfer-Ruhestand verabschiedet. Und trotzdem dürfen wir beim nächsten Weltcup wieder auf eine große Helferschar setzen. Das zeigt, dass der Sport und das Ehrenamt in Thüringen nach wie vor eine große Rolle spielen. Die Sportfamilie kommt wieder zusammen“, freut sich OK-Chef Bernd Wernicke.

Meisten Untersützter aus dem Ski- und Wanderverein Goldlauter-Heidersbach

Der überwiegende Teil der Helferinnen und Helfer ist in den Thüringer Wintersportvereinen organisiert. Mit 90 Freiwilligen stellt der Ski- und Wanderverein Goldlauter-Heidersbach die meisten Unterstützer. Dahinter kommen der Skiverein Eintracht Frankenhain mit 63 gemeldeten Ehrenamtlichen und der WSV Schmiedefeld/Rstg. mit 56 gemeldeten Ehrenamtlichen.

Mario Milde-Apel stellte sich als neuer Wettkampfleiter vor. Foto: Susann Eberlein / Oberhofer Sport und Event GmbH

Um ein Großevent wie den Weltcup stemmen zu können, wird jede helfende Hand gebraucht. „Die Erfahrungen, die die Helferinnen und Helfer über Jahre oder gar Jahrzehnte gesammelt haben, sind unverzichtbar und waren unser Pfund während der WM. Sie sind vielfach für ihre Hilfe und Freundlichkeit gelobt worden. Beim Weltcup 2024 werden wir die Sportlerinnen und Sportler, ihre Teams und ihre Fans erneut mit offenen Armen empfangen. Gemeinsam kreieren wir ein Biathlon-Fest“, betont Helfermanager David Baumann.

Neuer Wettkampfleiter

Während die Oberhofer Sport und Event GmbH keine neuen Helferinnen und Helfer akquirieren musste, sind einige Schlüsselpositionen im Organisationskomitee neu besetzt worden. Nach dem Ausscheiden des langjährigen Wettkampfleiters André Hellmundt wird der Posten nun von Mario Milde-Apel, dem früheren Obmann der Kampfrichter, ausgeführt. Personelle Veränderungen gab es unter anderem auch in den Sachgebieten Akkreditierung und Verkehr. Im Sachgebiet Sicherheit wird der Führungswechsel aktuell vorbereitet. Seit Jahren ist die Informationsveranstaltung ein fester Bestandteil der Vorbereitungen und soll den Austausch mit dem Ausrichter, der Oberhofer Sport und Event GmbH, intensivieren. „Wir suchen die enge Abstimmung. Nur wenn alle Helferinnen und Helfer alle wichtigen Infos an der Hand haben und wissen, was zu tun ist, können wir als Team agieren und einen Weltcup auf Weltklasse-Niveau stemmen“, sagt OK-Chef Bernd Wernicke.

