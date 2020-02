Henry-Lennox Heilmann

Zarte vier Jahre zählte Henry-Lennox Heilmann erst, als er als Kindergartenkind seine ersten Schritte in der Leichtathletik machte. Bei einem Sportfest im Kindergarten sei er auf den Geschmack gekommen.

Heute – zehn Jahre später – ist der inzwischen 14-Jährige schon so etwas wie ein alter Hase in dem Sport. Auch in Sachen Disziplinvielfalt, verschrieb sich Henry-Lennox doch auch der Königsdisziplin der Leichtathletik – dem Zehnkampf. Große Unterstützung erhält er dabei auch von seinen Eltern, die die sportliche Entwicklung ihres Sohnes jederzeit fördern.

Egal, ob beim SV Lerchenberg Altenburg oder seit vergangenem Jahr im Sportgymnasium des SV Halle. „Uns Eltern ist es schon nicht leicht gefallen, Henry-Lennox an ein Internat ziehen zu lassen. Aber nicht nur die Erfolge belegen, dass diese Entscheidung richtig war“, sagt sein Vater Jan.

Dafür sprechen auch die errungenen Erfolge: Er holte in der Altersklasse 13 die Landesmeistertitel im Diskuswurf sowie Blockmehrkampf und ist Vizelandesmeister über 60 Meter Hürden.

Hinzu kommt die Berufung in die Thüringer Landesauswahl.