Herbstmeisterschaft an Blau-Weiß Neustadt

29 Punkte nach der Hinrunde, der Gewinn der Herbstmeisterschaft und die Gewissheit, dass die Blau-Weißen laut Statistik in der Rückrunde noch erfolgreicher sind:

Die Leistungen der Fußballer aus Neustadt/Orla wecken mehr und mehr Begehrlichkeiten. Samstag fuhr das Team von Trainer René Grüttner als Tabellenführer der Landesklassen-Staffel 1 nach Teichel. Der Gastgeber taumelte zuletzt mächtig. Dem Team droht der Absturz in den Tabellenkeller. Doch gegen Spitzenreiter Neustadt/Orla war von Verunsicherung nichts zu spüren. Die Teicheler waren in einer umkämpften Partie vor 128 Zuschauern drauf und dran, den Liga-Primus vom Sockel zu stürzen.

Dass die Grüttner-Truppe 2:1 gewann, lag zum einen an Torwart Dominik Naujoks, der in der Schlussphase einen Handelfmeter parierte. Und dann war da noch ein glänzend aufgelegter Daniel Meyer. Der 32-Jährige war der auffälligste Spieler auf dem Platz. Er krönte seine Leistung mit zwei Toren. Der Siegtreffer zum 2:1 fiel in der zweiten Minute der Nachspielzeit. „Wenn du oben stehst in der Tabelle, gewinnst du noch solche Spiele“, sagte Grüttner. Er sprach von einem glücklichen Sieg. „Teichel hätte mindestens einen Punkt verdient gehabt“, sagte der Verantwortliche. Er drückte seinem Trainerkollegen Matthias Liebers die Daumen, dass die sechste Niederlage in Folge keine Auswirkungen auf sein weiteres Engagement haben wird. Den Titel des Herbstmeisters nahm Grüttner gern entgegen. „Die Rückrunde wird schwer. Ich bezahle gern fünf Euro ins Phrasenschwein. Aber wir sollten die Kirche im Dorf lassen. Der Moment ist schön. Die Jungs brennen. Sie werden sicher alles versuchen, um den ersten Platz zu verteidigen. Es gibt für uns aber kein Muss, wenn es um die Staffelmeisterschaft geht“, sagte Grüttner.

Mit der neuen Situation als Spitzenreiter hatten die Blau-Weißen keine Probleme. Grüttner machte seinen jungen Mannen ein Kompliment. „Sie haben mit Herz gespielt, mit Leidenschaft. Jeder kannte die Ergebnisse der letzten Vergleiche in Teichel. Auch wenn wir heute vielleicht nur unentschieden gespielt hätten, hätte ich der Mannschaft keinen Vorwurf gemacht.“