Hiobsbotschaft bei den Eispiraten: Scott Feser auf OP-Tisch

Hiobsbotschaft für die Eispiraten Crimmitschau: Stürmer Scott Feser, der an einer Unterkörperverletzung laboriert, wird am morgigen Mittwoch im Klinikum Altenburger Land operiert und fehlt den Westsachsen somit weitere sechs bis acht Wochen. Der Deutsch-Kanadier verletzte sich bereits im Auswärtsspiel beim EC Bad Nauheim am 29. September. Weitere Untersuchungen in den vergangenen Tagen ergaben nun, dass er sich nun doch einem operativen Eingriff unterziehen muss.