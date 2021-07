Hockey-Damen beenden Olympia-Generalprobe mit Remis

Valencia. Die deutschen Hockey-Damen haben ihren letzten Lehrgang vor den Olympischen Spielen mit einem Teilerfolg beendet.

In Valencia kam die Mannschaft von Bundestrainer Xavier Reckinger am Dienstag gegen Argentinien zu einem 2:2 (1:1). Die Hamburgerin Jette Fleschütz (26. Minute) und Nike Lorenz (54.) aus Köln egalisierten nach Strafecken zweimal die Führung der Argentinierinnen, von denen sie sich auch im ersten Vergleich 2:2 getrennt hatten. Zudem gab es gegen Gastgeber Spanien eine 0:1-Niederlage und eine 3:1-Revanche.

"Das war heute in der Serie hier schon unser bestes Match. Deshalb bin ich mit der Steigerung im Laufe des Lehrgangs zufrieden", sagte Reckinger nach dem Härtetest. Für sein Team beginnt nun eine zehntägige Erholungsphase, ehe es am 16. Juli zu den Olympischen Spielen nach Tokio geht. Dort trifft die DHB-Auswahl am 25. Juli in ihrem Auftaktmatch auf Großbritannien.

