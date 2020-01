Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Hockey-Olympiasieger Rabente hört im Nationalteam auf

Hamburg (dpa) – Hockey-Olympiasieger Jan Philip Rabente hat seine Karriere in der deutschen Nationalmannschaft beendet, gab der 32-Jährige nach dem gewonnenen Finale bei der Hallen-EM in Berlin bekannt.

"Das war mein persönlicher Abschluss und mein letztes Länderspiel", sagte der Wahl-Hamburger nach dem 6:3 gegen Weltmeister Österreich. Rabente hat 163 Mal das Nationaltrikot auf dem Feld getragen. Seinen größten Erfolg feierte er 2012 in London, als er die DHB-Auswahl mit seinen beiden Toren zum 2:1 im Olympia-Finale gegen die Niederlande schoss.

In Berlin bestritt der Routinier vom Uhlenhorster HC die ersten Hallen-Länderspiele seiner 15-jährigen Nationalmannschafts-Karriere. "Es hört sich ganz toll an, als Abschluss noch den Hallen-Europameister in der Titelsammlung zu haben. Das Turnier hat unfassbar viel Spaß gemacht", meinte der gebürtige Essener.