Holger Jähnisch von Einheit Rudolstadt will in Arbeitsgruppe mitarbeiten

Der FC Einheit Rudolstadt hat dem Nordostdeutschen Fußballverband (NOFV) mitgeteilt, dass Holger Jähnisch zur Mitarbeit in einer Arbeitsgruppe (AG) bezüglich der Fortführung des Spielbetriebs 2020/21 in der Oberliga Süd bereit ist. Die will der Regionalverband in Kürze für die 5. Spielklasse intstallieren, wobei die Mitglieder sich voraussichtlich Mitte dieser Woche erstmals austauschen wollen.

Jähnisch würde in die Runde viel Expertenwissen einbringen. Der 50-Jährige trainiert die Rudolstädter nunmehr im neunten Jahr in der Oberliga und ist damit der mit Abstand dienstälteste Coach in dieser Spielklasse.

In Abstimmung mit dem Sportlichen Leiter René Just hat der FC Einheit dem Gremium zunächst folgende Vorschläge zur Gestaltung des Spielbetriebs bei dessen Wiederaufnahme gemacht: "Aus unserer Sicht muss eine Vorbereitung auf den Neustart mindestens vier Wochen umfassen, da die Trainings- und Wettkampfpause schon drei Monate, aber vielleicht noch länger dauern wird", heißt es. Zudem sprach man sich gegen Wochentagsspiele aus, da "unsere Spieler bis 16 und teilweise sogar bis 18 Uhr beruflich tätig sind".

Bei einem Neustart sollte dann zunächst die Hinrunde mit der Wertung Auf- und Abstieg beendet werden. "Ob mehr möglich ist, muss entsprechend der Lage entschieden werden, da dann ja die Zeitschiene bekannt ist", heißt es. Da die Oberliga Süd 17 Mannschaften umfasst, sollten jedoch keine Play-Offs stattfinden. "Wir sind dafür, einfach weitere Spiele der Rückrunde, die man auslosen könnte, auszutragen. Dazu muss auch das Saisonende festgelegt werden", betonen Jähnisch und Just.

Und auch auf finanziellen Gebiet haben die Verantwortlichen des FC Einheit Ideen: "Wenn Spiele nur ohne Zuschauer ausgetragen werden können, sollte der NOFV zwingend über die obligatorische Spielabgabe von 100 Euro pro Heimbegegnung nachdenken und darauf verzichten."