Holzlandpokal am Sonnabend in Hermsdorf

Wenn Mario Kühne über den bevorstehenden Holzlandpokal am Sonnabend sinniert, fällt zu allererst ein Wort: Standortbestimmung. Ja, der Trainer des SV Hermsdorf möchte bei dem Turnier in Erfahrung bringen, welche Fortschritte sein Team in den vergangenen Monaten gemacht hat.