HSV Apolda mit dem fast letzten Aufgebot

Jetzt lassen wir die Kirche mal im Dorf, bemerkt Patrick Schatz. Ja, freilich, der Auftakt in Bad Blankenburg ist den Handballern des HSV Apolda am vergangene Sonntag misslungen. Aber mal ehrlich, der HSV sei eben auch eine Spitzenmannschaft der Mitteldeutschen Oberliga, bei der man verlieren könne, ohne in Scham zu versinken. Man müsse eben nur die richtigen Lehren ziehen, es auswerten. „Und das haben wir intensiv getan“, sagt der Trainer. Am Dienstag habe man sich die Schlüsselszenen noch einmal angeschaut. Per Videoschulung hat der Trainer seinen Schützlingen offenbart, was schief lief. Und damit ist dann auch ein Haken dran.

Am Samstag, 19.30 Uhr, soll es besser laufen. Dann gastiert der HC Glauchau/Meerane in der Halle in Apolda. Allerdings gänzlich ohne Zuschauer. Natürlich sei das schade, da man die lautstarke Unterstützung der eigenen Anhänger und der Sponsoren immer braucht. Doch die Lage sei eben wie sie ist – und die aktuelle Verordnung ende erst am Tag darauf. „Wir haben ein gutes Hygienekonzept, was auch abgenommen ist. Wir hoffen einfach, dass wir dann in der Woche darauf wieder vor unseren Fans spielen dürfen, dass wir 200 Leute in die Halle lassen können“, sagt Schatz.

Von dem Umstand der leeren Ränge dürfe man sich an diesem Wochenende aber nicht beeinflussen lassen. Man werde eine Mannschaft aufs Parkett schicken, die das Zeug dazu habe, den Liga-Neuling zu schlagen.

Wenngleich natürlich die eigene personelle Lage als durchaus kompliziert apostrophiert werden darf. Denn die Reihe der Verletzten ist lang. Man habe den „Schindler-Schock“ zu verkraften gehabt, wie es Schatz sagt. Kurz vor dem Auftakt in Bad Blankenburg kam die Nachricht, dass der Neuzugang aus Naumburg länger ausfallen wird. Der Meniskus ist hinüber. Passiert soll es sein beim Turnier in Hermsdorf. Schatz kanns nicht ändern: „So ist der Sport.“

Ein dicker Fuß bei Neuzugang Malte Hansemann

Doch auch zwei andere Neuzugänge drohen auszufallen, nein, sie werden ausfallen. Da ist Sebastian Triller, der über muskuläre Probleme klagt. „Hier gab es eine MRT-Untersuchung, bei der die Ergebnisse noch nicht da sind. Aber da ist was kaputt im Muskel“, sagt Schatz. Ergo: Triller, der wurfgewaltige Routinier, der aus Jena kam, wird in den nächsten Wochen fehlen. Gleich neben ihm auf der Krankenpritsche liegt Malte Hansemann, ebenfalls vom HBV Jena gekommen. Er habe einen dicken Fuß, man vermutet „etwas mit den Bändern“, wie der HSV-Coach sagt. Im Umkehrschluss bedeutet das aber auch, dass all die im Sommer verpflichtete Erfahrung, die den HSV eine sichere Spielzeit im oberen Drittel mitbescheren sollte, nun erst einmal die Daumen von draußen drücken wird. Es sei das fast letzte Aufgebot, bemerkt Schatz augenzwinkernd. Aber eines, dem natürlich zutraue, die anstehende Aufgabe zu lösen.

Man verfüge über die handballerische Kompetenz und die spielerischen Mittel, den Novizen in die Schranken zu weisen. Beobachten lassen habe er den Kontrahenten indes nicht. Die Gelegenheit dazu hatten die Apoldaer auch gar nicht, hatten die Sachsen doch am ersten Spieltag direkt spielfrei. Man lege das Hauptaugenmerk sowieso auf sich und die eigenen Fertigkeiten. Werfe man alles in die Waagschale, was man hat, werde man auch erfolgreich sein. Bange sei ihm nicht, erklärt Patrick Schatz. Und aus der Bahn lasse man sich auch nicht so leicht werfen. Nun müsse man eben eine Reaktion zeigen – und genau das werde man auch.

Samstag, 19.30 Uhr: HSV Apolda - HC Glauchau/Meerane (ohne Zuschauer)