Nach unglaublich intensiven 60 Minuten konnte der HSV Bad Blankenburg mit dem 26:25-Sieg über den SV Oebisfelde 1895 die ersten Auswärtspunkte in der noch jungen Saison in der Mitteldeutschen Oberliga einfahren und ist nach zwei Siegen erst einmal Tabellenzweiter hinter dem HC Aschersleben.

Es war enorm spannend. In den Schluss-Sekunden hatten die Gastgeber noch einen Freiwurf, hätten ausgleichen können, schafften das dann aber nicht mehr. Zuvor hatte Vogel den 25:26-Anschluss in der allerletzten Minute geschafft. „Das war nicht nötig, wir haben Oebisfelde durch unsere eigenen Fehler erst wieder soweit aufholen lassen. In dieser Phase haben wie zu viele Versuche schlecht ausgespielt“, so HSV-Coach Igor Ardan kritisch.

In der spärlich gefüllten, allerdings mit ein paar Trommlern ausgestatteten Hans-Pickert-Halle folgte dem 0:1-Rückstand 22 Minuten lang ein ausgeglichenes Spiel, bis sich die HSV-Männer durch drei Treffer Beketovs erstmals 9:6 absetzten. 12:9 führend ging Bad Blankenburg in die Pause.

Ein Werner-Doppelschlag durch Alexander und Marcel brachte nach Wiederbeginn erstmals einen Vier-Tore-Vorsprung zum 14:10 (32.). Doch den egalisierten die Oebisfelder in Überzahl während Musils Zeitstrafe dreifach zum 15:16-Anschluss. HSV-Trainer Ardan nahm eine Auszeit, die zunächst wirkte, bevor Drebenstedt den Anschluss herstellte (20:21/46.) und sieben Minuten vor dem Ende Bourzuckis Siebenmeter zum 22:22 den Vorsprung aufbrauchen ließ.

Erneut zogen die HSV-Männer durch M. Werner, Petko und A. Werner immer wieder mit zwei Toren davon, aber stets kamen die Anhalter gefährlich zurück, letztmals 50 Sekunden vor dem Ende. Mit Glück, einer Auszeit und Geschick rettet sich Bad Blankenburg erfolgreich über die letzte Minute.

Kommenden Sonntag empfängt Bad Blankenburg um 16 Uhr die HG 85 Köthen.