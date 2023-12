Petr Hazl (links) und Ivo Havel, das Trainerduo beim HSV Bad Blankenburg, wollen die Hinrunde mit den Thüringern in den Top Drei beenden.

Handball, Mitteldeutsche Oberliga HSV Bad Blankenburg spielt Sonntag in Saalfeld

Bad Blankenburg Thüringer sind in der Favoritenrolle gegen den HC Glauchau/Meerane

Zum letzten Heimspiel in diesem Jahr empfängt Handball-Viertligist HSV Bad Blankenburg den HC Glauchau/Meerane auswärts: Denn die Begegnung wird am kommenden Sonntag um 16 Uhr in der Gorndorfer Dreifelderhalle angepfiffen.

Dabei sind die Gastgeber als Tabelelndritter favorisiert, werden aber den Tabellenzehnten nicht unterschätzen. Nach vier Siegen in Folge zwischen dem fünften und achten Spieltag folgten ausnahmslos Niederlagen für die Gäste. Und das soll aus Bad Blankenburger Sicht, das mit einigen personellen Problemen zu kämpfen hat, auch nach dem kommenden Spieltag so bleiben. Die Partie gegen den HC ist zugleich das letzte Spiel der Hinrunde.