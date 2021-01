Ilmdarts Open in Stadtilm erneut abgesagt

Stadtilm Nach 2020 kann auch 2021 die hochkarätige Veranstaltung im Rathausfestsaal in Stadtilm nicht stattfinden. Dabei wollten die Organisatoren mit erhöhten Preisgeld zu einem der höchstdotierten Steeldarts-Turniere in Deutschlands aufsteigen.

Bitter! Auch 2011 wird es keine Ilmdarts Open im Stadtilmer Rathaus geben können. Coronabedingt wurde die hochkarätige Veranstaltung vom Ausrichter Stadtilmer Dart-Club bereits abgesagt. „Im Moment ist leider keine Veranstaltung dieser Größenordnung durchführbar", so René Döring, der 1. Vorsitzender des Vereins. Bereits im Vorjahr fiel die Veranstaltung gleich zweimal aus, wurde erfolglos vom April in den Herbst verlegt, doch auch da war keine Austragung möglich. In diesem Jahr sollt nun die vierte Auflage am 9. und 10. April im Rathausfestsaal stattfinden. Das Preisgeld konnte auf 4500 Euro erhöht werden. Die Ilmdarts Open avancierten damit zu einem der höchstdotierten Steeldarts-Turniere in Deutschland. Doch daraus wird vorerst nichts. Die Veranstalter haben allerdings bereits den 8. und 9. April 2022 für einen Neuversuch festgelegt.