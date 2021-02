Ilmenauer Eishockey-Trainer Christian Rüdiger verstorben

Eine traurige Nachricht ging beim EC Ilmenau und den Kickelhahn Rangers ein. Der Nachwuchstrainer, Schiedsrichter und Kampfrichter Christian Rüdiger ist plötzlich und unerwartet mit noch nicht einmal 40 Jahren verstorben. „Uns hat Sonntag die unfassbar schreckliche Nachricht erreicht. Mit Christian Rüdiger verlieren wir nicht nur einen sehr guten Trainer, sondern auch einen Freund und einen der positivsten Menschen, die ich kennen. Er hat uns durch seinen Optimismus und sein Engagement vor allem die Kinder und Jugendlichen mitgerissen. Er ist nicht zu ersetzen“, so Jürgen Demant, der Präsident des EC Ilmenau.

Christian Rüdiger kam über die Frauenmannschaft der Wild Hornets von der BSG Fiskus nach Ilmenau. Der Erfurter betreute zunächst die Frauenmannschaft in Ilmenau und seit 2012 die Nachwuchsmannschaften. Auch im Seniorenbereich war er im Hintergrund im leistungsfördernden Training im Einsatz. Auch organisatorisch war er bei den Kickelhahn Rangers an allen Ecken im Einsatz. sehr beliebt. Er war unwahrscheinlich beliebt, ein Trainer zu dem die Kinder immer aufblickten. Er hinterlässt eine riesige Lücke“, so Demant. Und auch der Traum von einer neuen Frauenmannschaft, den er mit Cindy Roßdeutscher in Ilmenau realisieren wollte, wird ohne ihn nun ganz schwierig.