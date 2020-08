Im Alter wird es lockerer bei den Beachvolleyballern

Pößneck. Am Samstag beachen im Pößnecker Bad am Wald die besten Senioren Thüringens.

Wenn über Burkhard „den Grünen“ gesprochen wird, der einst vor vielen Jahren zu einem Wettkampf in grüner, statt wie üblich in roter Sporthose erschien, oder wenn die sportliche Rivalität der Ohrdrufer Paarung Bauer/Koppe gegen ihre Erfurter Widersacher Winkler/Bier in den Vordergrund rückt – dann ist es wieder Zeit für den Rosenbrauerei Cup im Pößnecker Bad am Wald.