Sieht ungewisse Zukunft in Golmsdorf: Trainer Danilo Diller.

Golmsdorf. Kreisoberliga: Bis zu sieben Spieler wollen 2021 aufhören. Trainer Danilo Diller will um die Staffelmeisterschaft mitspielen

„Die Fußballer des SV Gleistal 90 befinden sich auf Abschiedstour.“ Diesen Satz bekommt man in den vergangenen Tagen immer häufiger zu hören. Denn in der Saison 2021/22 soll es keine Gleistaler Mannschaft mehr in der höchsten Spielklasse des KFA Jena-Saale-Orla geben.