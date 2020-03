Im Seitenwagen und als Fußballer erfolgreich

Er ist ein echtes sportliches Multitalent: Joel Hoffmann gibt nicht nur als Fußballer in der Verbandsliga in der Mannschaft des JFV Eichsfeld Mitte Gas, sondern auch im Motocross. Im Seitenwagen feiert der 17-Jährige, der im Sommer volljährig wird, ebenfalls Erfolge, und das sogar auf nationaler Ebene.

Seinen Freunden muss Hoffmann, der momentan eine Ausbildung zum Physiotherapeuten absolviert, des Öfteren erklären, was es mit seiner Aktivität im Seitenwagen-Motocross auf sich hat. „Die meisten können damit gar nichts anfangen“, erklärt Hoffmann lachend: „Da kommen man skurrile Fragen wie: Sitzt du dann da drinnen?“.

Erst seit zwei Jahren im Seitenwagen

Das tut der Teenager mitnichten. Im Seitenwagen versucht er vielmehr, seinem Fahrer, der Gas gibt und bremst, durch geschickte Gewichtsverlagerungen zu unterstützen. Das tut der 1,81 Meter große Hoffmann so gekonnt, dass er bereits bei Läufen zur deutschen Meisterschaft Erfolge feiern konnte – und das, obwohl er erst seit zwei Jahren im Seitenwagen steht.

Zuvor drehte Hoffmann als Solo-Motocrossfahrer am Gashebel. Doch als er sich erstmals beim Training auf einen Seitenwagen stellte, war es um Hoffmann geschehen: „Da war für mich klar, dass ich nur noch Seitenwagen fahren will.“

Doch was macht die Faszination Seitenwagen für den Breitenworbiser aus? „Das ist schwierig zu beschreiben“, erklärt der sportlich vielseitig Talentierte: „Es ist ein Gefühl der Freiheit. Man ist in diesem Moment der eigene Herr seiner Sache.“ Und was sollte man als Beifahrer mitbringen? „Man sollte athletisch sein – und auch ein bisschen verrückt im Kopf.“

Angst, sich bei rasantem Tempo und gewagten Sprüngen zu verletzen, hat Hoffmann nicht, nur „manchmal Respekt vor neuen Sachen“. Um immer bestens präpariert zu sein und sich kontinuierlich weiterzuentwickeln, nimmt Hoffmann für das Training am Wochenende nicht selten mehrstündige Fahrten zu geeigneten Strecken auf sich.

Beim großen Motocross-Event in Geisleden (wenn es denn wegen des Coronavirus stattfinden wird) am 20. und 21. Juni will Hoffmann in heimatlichen Gefilden sein Können unter Beweis stellen. Die Motivation dürfte dann groß sein, denn nicht Freunde, auch seine Eltern werden dann am Streckenrand die Daumen für ihren Filius drücken: „Die sind immer mit dabei.“

Von Verletzungen ist der angehende Physiotherapeut im Seitenwagen bisher verschont geblieben, auf der Solomaschine hat es ihn dagegen schon mal erwischt. Mit elf Jahren brach sich Hoffmann die Schulter. Beim Fußball erwischte es ihn ab und an mal am Sprunggelenk: „Was Größeres ist aber zum Glück noch nicht passiert.“

Dabei ist der Breitenworbiser, der zwei Brüder hat, auch auf dem grünen Rasen mit ordentlich PS unterwegs. Als defensiver zentraler Mittelfeldspieler versucht er, seiner Mannschaft in der Verbandsliga nicht nur Stabilität zu verleihen, sondern auch für Esprit in den Offensivaktionen des JFV Eichsfeld Mitte zu sorgen.

Vorbild heißt Toni Kroos

Das Spiel klug zu lesen und dementsprechend zu gestalten, zählt der RB Leipzig-Fan, der als Fünfjähriger beim TSV Breitenworbis mit dem Kicken im Verein begann, zu seinen Stärken. Sein fußballerisches Vorbild ist Toni Kroos, der deutsche Weltmeister in Diensten von Real Madrid: „Das ist einfach cool, dem zuzugucken.“

Um sich für seine beiden Hauptsportarten körperlich auf höchstem Level zu halten, hat Hoffmann seit kurzem Cross-Fit für sich entdeckt. „Das schult Ausdauer, Kraft und Koordination und hat mich extrem nach vorne gebracht.“

Seine sportlichen Verpflichtungen unter einen Hut zu bringen, ist oftmals nicht so einfach, wenn diese sich terminlich überschneiden. „Im November und Dezember bin ich beim Fußball immer da. Gegen Ende der Saison hat dann der Seitenwagen-Sport Priorität“, erklärt Hoffmann. Mit Sven Schattow, seinem Trainer beim JFV Eichsfeld Mitte, ist alles abgesprochen, Probleme gibt es da keine.

Die Füße hochlegen kann der viel beschäftigte junge Sportler nur selten. Um so mehr genießt es Hoffmann, sich mit Freunden zu treffen: „Wenn man die selten sieht, will man diese Beziehungen besonders pflegen.“