In der Geschichte des deutschen Frauenfußballs war der 31. Oktober 1970 ein Tag von besonderer Bedeutung. An diesem Datum wurde der Frauenfußball offiziell in die Satzung des Deutschen Fußball Bundes (DFB) aufgenommen.

Auch die Frauenmannschaft der SG Mühltroff/Tanna kann 2020 auf ihr zehnjähriges Jubiläum blicken. Trainiert wird sie seither von Johannes Goj, der die Geschicke mit viel Engagement leitet und durch den Mühltroffer Ronny Schneider unterstützt wird. Über die Hintergründe, Entwicklung und aktuelle Situation des Frauenfußballs in der Region sprach der Trainer der Spielgemeinschaft mit unserer Zeitung.

Wie kam es 2010 zur Gründung der Frauenfußballmannschaft?

2003 gründete ich in Langenbach mit 13 Mädchen eine Mannschaft, aus der 2010 die SG Tanna/Mühltroff hervorging. Die ersten Jahre konnten wir aufgrund des Alters der Spielerinnen nur Freundschaftsspiele absolvieren, bevor wir ab der Saison 2012/13 unter Federführung des KFA Jena-Saale-Orla aktiv am Spielbetrieb in der Kreisoberliga Ostthüringen und in Jena-Saale-Orla teilnahmen.

Mittlerweile spielen wir im Vogtländischen Fußball-Verband in der Vogtland-Kreisklasse. Gleich im ersten Jahr wurden wir Vizemeister, 2013/14 und 2015/16 jeweils Meister und zuletzt 2019/20 sogenannter Corona-Meister. Dazu wurden wir Hallenmeister und standen dreimal im Pokalendspiel.

Wie ist die aktuelle Situation?

In diesem Jahr haben wir viele längere Ausfälle und damit oft Probleme, die Mannschaft voll zu bekommen. Dennoch wollen wir so gut wie möglich spielen, einen Mittelfeldplatz belegen und Spaß am Fußball haben.

In den letzten Jahren feierte die Frauen-Nationalmannschaft große Erfolge. Hat Ihre Mannschaft von dem Boom profitiert?

Leider hatten die Erfolge der Nationalmannschaft keine positive Auswirkung auf unsere Mannschaftsstärke.

Wie schätzen Sie die Unterstützung des Thüringer-Fußball Verbandes (TFV) ein und was muss getan werden, damit wieder ein Spielbetrieb im KFA Jena-Saale-Orla stattfindet?

Die Abschaffung der Kleinfeld-Liga durch den TFV ist nicht nachvollziehbar und hat dem Frauenfußball sehr geschadet. Da in Thüringen seit der Saison 2016/17 nur Großfeld gespielt wird, konnten wir nicht mehr teilnehmen, da wir die Spielerinnen nicht haben. Durch die Spielgemeinschaft mit dem VfB Mühltroff konnten wir zum Vogtländischen Fußball-Verband wechseln, wo ein reibungsloser Kleinfeld-Spielbetrieb organisiert wird. Eine Kleinfeld-Liga in den untersten Spielklassen ist die einzige Möglichkeit, den Frauenfußball am Leben zu halten. Für die meisten Vereine ist es aber schon zu spät.

Wie entwickelt sich der Frauenfußball in Tanna und wie unterstützt der Verein Ihre Mannschaft?

Es wäre schön, wenn sich Spielerinnen bei uns melden würden, da wir große Nachwuchs-Probleme haben. Wenn sich nichts ändert, wird es in Tanna bald keinen Frauenfußball mehr geben. Vom SV Grün-Weiß Tanna werden wir sehr gut unterstützt. Wir haben super Trainings- und Spielbedingungen und können den Vereinsbus nutzen.

Was hat Petra Wendler bewogen, mit 60 Jahren noch dem runden Leder hinterherzujagen?

Petra spielte in Gera und durch ihre Tochter Simone später in Gräfenwarth. Beide sind nach Auflösung der SG Gräfenwarth/Pöllwitz nach Tanna gewechselt. Für die jungen Spielerinnen ist Petra durch Einsatz und Zuverlässigkeit ein Vorbild und eine Stütze. Leider hat sich Simone schwer verletzt und wird länger ausfallen.

Aktuell wurde die Saison erneut durch Corona unterbrochen. Welche Worte möchten Sie an die Mannschaft richten?

Ich hoffe, wir können die Saison fortsetzen und ich wäre froh, wenn dann alle wieder bei bester Gesundheit dabei sind.