In 51 Tagen startet der Nordthüringer Laufcup in Nordhausen

Der Countdown läuft bereits. In 51 Tagen startet der Nordthüringer Laufcup. Zum 11. Mal. In diesem Jahr setzt sich die Serie jedoch nur aus sieben Läufen zusammen.

Hauptsponsor ist wieder die Volksbank. Mit 1500 Euro unterstützt sie die Cup-Organisatoren. An deren Spitze stehen auch dieses Jahr der Nordhäuser Jörg Kurch und der Sondershäuser Peter Müller. Beide werden nicht müde, einen Teil ihrer Freizeit dieser beliebten Cupserie zu opfern. Motivierend wirkt das große Interesse der zahlreichen Volksläufer. Im Vorjahr standen nach acht Läufen unterm Strich 3838 Starts. Das ist ein neuer Teilnehmerrekord.

Die fleißigsten Punktesammler waren die Nordhäuserin Stephanie Hoyer vom Südharzer Laufshop-Team und der Eichsfelder Christoph Kroll vom Harzer Ultra-Running-Team. Beide krönten mit ihrem Cup-Gesamtsieg eine ereignisreiche Saison.

Voller Vorfreude blicken die Nordthüringer Hobbyläufer nun der neuen Serie entgegen. Doch der Cup hat einen Verlust zu verkraften. Der traditionsreiche Stadtwaldlauf in Ellrich musste abgesagt werden. Seine 20. Auflage im April 2019 war zugleich die letzte. „Es fehlt an Unterstützung“, bedauert Jörg Kurch den Ausfall.

Der Startschuss für den 11. Nordthüringer Laufcup fällt am 22. Februar in Nordhausen. Dann steht der 42. Albert-Kuntz-Lauf auf dem Programm. Start und Ziel sind am Sportpark. Wenn es das Wetter zulässt, führt die Strecke über den Kuhberg. Wer die 14,4 Kilometer laufen will, muss diesen Scharfrichter viermal bezwingen. Auch der neue Cup startet wieder anspruchsvoll.

Zum Nordthüringer Laufcup 2020 gehören:

22. Februar – Albert-Kuntz-Lauf in Nordhausen

21. März – Possenlauf in Sondershausen

4. April – Kyffhäuserberglauf in Bad Frankenhausen

19. April – Harztorlauf in Niedersachswerfen

7. Juni – Vogelberglauf in Bleicherode

27. September – Citylauf in Nordhausen

17. Oktober – Stadtparklauf in Sondershausen